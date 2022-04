Una joven criticó la ropa que usa la gente para viajar en avión y generó debate en las redes

Una joven usuaria de Twitter realizó un comentario en el que dio su opinión sobre la vestimenta que utiliza la gente para viajar en avión y desató un polémico debate, luego de decir que es “un espanto” lo que eligen ponerse los pasajeros. Sin embargo, muchos se enojaron por ponerse a cuestionar este tipo de elecciones.

Todo comenzó cuando la usuaria @LaBitoria diera su estereotipada opinión. “La cantidad de jogginetas y calzas por metro cuadrado en el pre embarque es un espanto. Hay uno que se va a subir al avión como yo iría a correr al parque”, escribió la mujer, que recibió una serie de comentarios a favor y otros, en contra.

El tuit de la joven que inició el debate.

Su controvertido tweet sin embargo, recibió más de 3 mil 600 “me gusta” y muchísimos comentarios, entre los que concordaban con ella y otros, que contaban sus experiencias acerca de la vestimenta que solían utilizar para viajar en avión.

“Te rebanco. Hay gente que si no anda en jogging no está cómoda y, guess what? (¿adiviná qué?), existe la posibilidad de ponerte ropa cómoda y elegante”, escribió una usuaria apoyando su opinión. En este sentido, @aritoteli le cuestionó a ambas: “¿Cual sería el motivo para viajar elegantes en clase turista amontonados como bondi en hora pico?”.

A lo que @majogm le respondió: “Hay gente que vive elegante lo que no significa, como parece que pensás, vivir acartonado”. Pero luego, este último perfil escribió un tweet en el que compartió la manera en que viajaban en avión las figuras Sofía Ritchie, Sofía Vergara, Jessica Alba y Eva Longoria, muy fashionistas, pero todas de joggineta.”Y estas no viajan en clase turista. Vengan de a mil”, señaló.

Por su parte, otro usuario aportó nostálgico: “Antes la gente se ponía sus mejores pilchas para volar: traje, sombrero, zapatos. Hoy se ha perdido ese decoro y consideración por los demás. Uno no se vestía para estar bien u ostentar, lo hacía por respeto y educación. No creo q la modernidad haya mejorado nada, más allá de lo tecnológico”.

En esa misma línea, otra persona opinó defendiendo a la gente: “Yo creo que falta de respeto es cuestionar a los demás por cómo se visten para viajar, pero bueno, parece que hay otras prioridades entre los pasajeros de cabotaje que ni siquiera viajan en primera”. A lo que un joven llamado Rodri la apoyó: “¡Pero claro que sí! Ahora la que falta es que te digan cómo te tenés que vestir. ¡El tupé!”.