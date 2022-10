Una joven colombiana decidió sacar el reggaetón de su vida y la explicación se volvió viral. Ana María Vélez es una conocida influencer que tiene más de 38 mil seguidores en su cuenta de TikTok. A través de su cuenta @entremispecas publica contendido en contra de la cosificación de las mujeres.

Uno de los videos que más reproducciones tiene es el que habla de su sensación respecto de este género musical. “Sí, soy colombiana y soy paisa y se supone que me debería de gustar. Porque acá eso se oye en cada esquina, pero no. Ya no más”, expresa Vélez.

A continuación, Ana María enumera una por una las razones de su decisión. “Número uno: te están vendiendo la imagen de una mujer idealizada (...) Que lo mueve rico, que lo hace rico, que lo baila, lo goza, lo perrea hasta abajo, porque el hombre tiene fama, dinero y poder, tal cual como si fuera un político, que tienen al país llevado”, explica.

El segundo argumento que expone la joven es sobre las letras que tiene el reggaetón. Según Ana María las canciones de este estilo musical intentan dejar a las mujeres como “influenciables, manipulables, domesticables”.

“Que es que a nosotros nos traen cositas de la USA. O nos traen ropa interior de Victoria Secret’s o nos traen, no sé, ropa de marca que nos deslumbra. Porque nos dejamos deslumbrar súper fácil con cualquier cosita que nos traen y con esas cositas ya estamos dispuestas a estar en la cama de ellos”, agrega.

El tercer y último argumento que esgrime la joven es sobre la mirada de los hombres que ofrece el reggaetón. “Es como si un hombre morboso diciendo cochinadas y barbaridades, mejor dicho, de todo, como si nos estuviera hablando. Y a mí que alguien me hable así, y que yo lo acepte, hombre, no me respeto a mí misma”, afirma.

El video de Vélez tuvo una enorme respuesta. La mayoría de los usuarios coincidieron con el punto de vista de la joven y la aplaudieron. Otros no estuvieron del todo de acuerdo, pero respetaron su postura.

“Te felicito niña por esas grandes palabras y por qué te valoras como mujer”; “Muy buen análisis, te felicito, que gran persona ¡Dios te bendiga!”; “Respeto tu opinión, nunca al escuchar este género de música hubiera pensando lo que tú piensas, uno se lleva por el ritmo más que la letra”; “Es tu opinión y comprendo tu sentir. Mi humilde opinión es que hay reggaetón bonito. Con letras bonitas. No todo es malo”, fueron algunos de los comentarios que recibió.