Una influencer española visitó Argentina, se quejó de las rutas y generó debate: “Esto es el tercer mundo”

Las vacaciones de verano, junto al reciente fin de semana extra largo de Carnaval, provocaron un importante movimiento turístico a lo largo y ancho de toda la Argentina. El país también recibe una gran cantidad de visitas por parte de extranjeros que llegan a nuestra tierra para recorrerla de punta a punta. Este es el caso de una influencer y blogger de viajes española, que compartió sus experiencias en TikTok. Sin embargo, en uno de sus videos criticó fuertemente a nuestro país y las reacciones, de todo tipo, no se hicieron esperar.

Laura Méndez es oriunda de Mallorca, España y sube videos a las redes sociales mostrando sus viajes y aventuras. La mujer ha visitado ya unos 50 países y en estos meses eligió venir a Argentina. Sin embargo, lo que relató en sus publicaciones enojó a muchos usuarios, quienes alegaban que no se trató tanto de sus críticas sino del tono que utilizó.

“En Argentina, no tienen que cambiar (plata) en sitios oficiales, porque te cambian un euro por 200 pesos, mientras que en la calle te dan 400, el doble”, empezó a explicar. Y apuntó: “Más o menos como en Cuba”.

Luego, arremetió contra el estado de los caminos en la Patagonia: “Las carreteras aquí dan asco. El Gobierno no permite que la población se desarrolle. Por mucho que digan que Argentina es un país desarrollado, esto sigue siendo Sudamérica. Ni siquiera hay cobertura”.

Méndez sufrió la pinchadura de la goma de su vehículo en dos ocasiones, en un corto periodo de tiempo. “En la carretera que hay desde Bariloche hasta Chaltén, fue súper peligroso. No hay derecho a lo que les hacen a los argentinos y aquí hay pasta (dinero)”, sentenció. Y argumentó: “En el Mundial de Qatar, el estadio estaba lleno y no es barato. ¿Queremos turismo en Argentina? Pues arréglenlo, porque así, no venimos más. Ahora entiendo por qué España está lleno de argentinos. Esto es un país del tercer mundo, que no los engañen”.

Reacciones de los usuarios y explicación de la bloguera

El video ha cosechado más de 200 mil reproducciones, y los usuarios reaccionaron inmediatamente dejando sus comentarios.

“Que un estadio esté lleno no quiere decir que un país sea millonario. Hay personas pudientes, después del resto”; “No te confundas, muchos de nosotros no tenemos la posibilidad de irnos a otros lados”; “Nosotros no vivimos en la ignorancia. Es nuestro país, acá están nuestras familias y nuestros recuerdos”, fueron algunos de ellos.

Otros, más irónicos, apuntaron: “Ahora te guío para Ezeiza, reina”; “Viví toda mi vida en Argentina y viajé horas en la ruta, no sé te puede pinchar la rueda 2 veces”; “Andá máquina nomas! Nadie te detiene”.

Ante las críticas recibidas, la influencer subió otro video-en el que vestía la remera de la Selección argentina-e intentó explicarse: “Gracias a los que me apoyaron y saben que hablo de la realidad de su país. Estoy muy contenta de que sean campeones del mundo, pero eso no lo arregla”. “Una vida mejor es posible. Si quieren seguir viviendo en la ignorancia y con su Gobierno y pensar que es un país modélico, hagan lo que quieran”, añadió.

Además, también quiso elogiar las bellezas del país. “Este país es lindísimo. El Perito Moreno, Córdoba, Mendoza, La Rioja... y tienen una gente maravillosa. Pero también hay que decir las cosas malas. Si son unos conformistas, a los que les van bien las migajas que les dan y encima aplauden, es su problema. Se limitan ustedes mismos. Solo les deseo lo mejor, las críticas las hago para que mejoren. Ignorancia total”, concluyó.