Una directora de escuela prohibió celulares, piercings y noviazgos: “Si no les gusta, busquen otro colegio”

La directora, Olga Narváez, del colegio Misael Pastrana de Rivera en Colombia, generó polémica por un discurso que se viralizó en las redes sociales. En el video prohíbe una serie de comportamientos que los alumnos no pueden hacer en el establecimiento.

Frente a los estudiantes y sus padres dijo “No se aceptan estudiantes con celulares, no se aceptan estudiantes con cachucha (visera), con suéteres de todos los colores, con pelo largo, ni con pelo de todos los colores, ni con piercings. La institución no responde por esos estudiantes”.

La mujer insistió a que los padres colaboren en que sus hijos cumplan las normas y en caso de no hacerlo invitaba a retirar a sus hijos del colegio “La libre personalidad es que yo sea una persona de bien, no una persona con esos cabellos largos morados”, agregó.

Mientras Olga Narváez hablaba se escuchaban aplausos. El video generó diferentes opiniones en su mayoría adhiriendo al discurso de la directora: “Totalmente de acuerdo, las normas de una institución privada se deben respetar y cumplir, y si no les gusta busquen otro colegio y listo”, “Por un buen nivel académico y concentración de los estudiantes, veo necesario la medida de la rectora. Ellos son el gobierno académico y comparto que sean rigurosos con estas medidas”, comentaron algunos internautas.

Otros opinaron lo contrario “Qué ridiculez. ¿Qué tiene que ver el pelo, un piercing o un saco de colores con el rendimiento escolar o con el desarrollo social de alguien? Así como hay quienes dicen que los criaron con esas reglas y hoy son ‘gente de bien’, hay quienes las rompimos y nos ha ido igual de bien”.

Inicio de clases en Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) anunció que el ciclo lectivo comenzará el lunes 27 de febrero, fecha que deben presentarse todos los estudiantes para continuar con sus trayectorias escolares.