Una chica se negó a tener sexo en la primera cita y el hombre le hizo pagar la cuenta: “Nunca salgan con él”

Una mujer grabó la primera cita que tuvo con un hombre, la subió a TikTok y el video se hizo viral. La usuaria contó cómo fue su salida a un restaurante con un joven que había conocido hace unos días. Luego de la comida y algunos tragos, cuando todo marchaba relativamente bien, él elevó una propuesta “indecente” que no tuvo la mejor respuesta.

El hombre le propuso a ella si la cita podía continuar en otro lado para “tener sexo”. Ante la negativa de la chica, el aspirante le pidió al mozo que traiga dos cuentas separadas, así cada uno pagaba su parte.

“¿De verdad me vas a hacer pagar mi comida?”, le cuestionó ella, mientras lo filmaba con su celular. “¿Es en serio?”, continuó, mientras el camarero presenciaba la vergonzosa escena entre ambos, detalla Crónica.

Luego de que él le preguntara nuevamente si la cita iba a seguir en otro lado, ella insistió que “no” y él confirmó que no iba a pagar su cuenta. La mujer lo insultó y continuó con el video.

“Esto es lo que debo pagar, chicos”, dijo ella, mientras mostraba el valor de su ticket: un total de 42,74 dólares. Por su parte, su cita, con cara de desentendido, seguía sin responder al respecto.

Para colmo, la escena siguió un rato más luego de que ella le pidiera que la lleve hasta su domicilio y él, con el mismo plan, se negara a hacerlo. “Oye ¿Cómo planeas volver a casa? ¿Tienes gasolina o dinero?”, le preguntaba, mientras que ella, indignada, respondió: “¡No!”.

La situación generó polémica

“Chicos, me está haciendo pagar mi comida porque no voy a tener sexo con él. Es una pena. Miren a este hombre. Nunca salgan con él. No le den su número. Solo corran”, cierra la mujer en el video, que a las pocas horas ya era viral.

Esta situación generó polémica y debate en los usuarios que vieron el video. Muchos de ellos coincidieron con la actitud que tomó la mujer de escracharlo, mientras que otros se mostraron a favor del comensal.

“Los hombres no están obligados a pagar por tu comida. Te lo comiste, lo pagas. A menos que se haya ofrecido a pagarlo primero”, sostuvo uno de los usuarios, mientras que otro señaló: “Perdón pero, como hombre, cuando invitas a salir a una mujer, pagas. Tú eres el que se acercó a ella y la invitó a salir. Tiene sentido que pagues”.