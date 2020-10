Una chica fotografió a su perrito con trasero humano y se volvió viral

Miles son las fotos y videos que circulan por las redes sobre perritos y sus dueños. Es que el mejor amigo del hombre siempre tiene alguna travesura capaz de sacar del peor estado de ánimo y brindar un poco de alegría.

¿Serán sus orejitas, las reacciones, la forma en que piden cariño los responsables de provocar tanta ternura? Pues en este caso, fue el trasero de un Golden retriever.

Así fue que una joven se tomó una fotografía con su cachorro de 4 meses, llamado Porter. Alyssa Guerra es una estudiante de psicología que jamás esperó tener tanta reacciones por una simple postal con su perrito.

La muchacha posó con el cachorro a upa frente al espejo y capturó el momento en que ambos miraban a la cámara. Si bien el hecho de que el can esté en los brazos de la rubia causó mucha ternura, más aún fue el derroche de risas cuando los usuarios de Twitter notaron que Porter tiene un trasero muy similar al de un humano.

¡Así es! El amigo peludo de Alyssa queda de tal manera en sus brazos que se les marcan unas pomposas terminaciones con los muslos, por lo que dan un efecto visual muy divertido. La muchacha no se había percatado de tal situación cuando tomó la foto, no obstante comentó que en cuanto notó las curvas de su cachorro no dudó en compartirlo con sus seguidores en Twitter.

“Por favor, miren por qué parece que mi perro tiene mejillas en la cola”, posteó junto a la imagen.

Al día siguiente obtuvo más de un millón de reacciones y se compartió 80 mil veces. Inclusive los medios locales tomaron la publicación por las grandes repercusiones en las redes. Por tal motivo, la estudiante de Psicología creyó muy conveniente crear una cuenta exclusiva de Porter donde poder publicar todas las aventuras juntos.