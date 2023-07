Una argentina fue a la peluquería en España y se indignó por los precios: “Me cobró 30 euros extra por secarme el pelo”

Una joven argentina, quien reside en España, manifestó su frustración a través de las redes sociales debido a los precios excesivos que encontró en las peluquerías de ese país.

En un video compartido en TikTok, Consuelo Navarro contó la mala experiencia que vivió al teñirse el cabello en Madrid, ya que el trabajo no quedó como esperaba. Sin embargo, lo que más cuestionó fueron los “cargos extras” del servicio.

Según su testimonio, el personal de la peluquería le cobró un adicional de 30 euros solo por sercarle el pelo. Esta tarifa por el simple acto de utilizar el secador la dejó sorprendida e irritada. “30 euros por secarme el pelo, o sea, para que me pasen el secador de pelo 30 euros. No me estás jodiendo, ¿no? No, estoy muy enojada”, dijo indignada.

Estilistas que hacen llorar a sus clientes

Otras usuarias en TikTok han compartido sus malas experiencias en la peluquería. Tal es el caso de Sasha, una tiktoker cordobesa que buscaba levantar su ánimo y consiguó todo lo contrario.

Allegra Guez, una transformista que también buscaba un cambio, se llevó una decepción. Allegra fue al salón por un corte de cabello de “dos dedos” pero la peluquera cortó demás.

Seguí leyendo