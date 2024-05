Una argentina contó su experiencia a la hora de contratar personal en España: “Nadie habla de lo difícil que es”

Una joven argentina, que trabaja en un restaurante de España, dijo que tuvo una muy mala experiencia al momento de contratar personal. A través de un video publicado en TikTok, Agustina Flores dijo que había tenido muchos problemas para encontrar mozos.

“Todos hablan de lo difícil que es conseguir trabajo en España, pero nadie habla de lo difícil que es encontrar gente capacitada para laburar”, dijo la tiktoker en video. La mujer explicó que trabaja de gerente en un restaurante de Valencia y necesitaba completar la “plantilla de personal”.

El lugar ofrecía dos puestos para camarero, uno con una carga horaria de 30 horas y otro de 40 horas. Flores contó que la oferta había sido publicada en el sitio InfoJobs.

La empresa pedía tres requisitos básicos: experiencia, saber algún idioma aparte del materno, disponibilidad inmediata y tener en regla los papeles para trabajar en España.

“La primera chica no fue, la segunda me llama y me dijo que tuvo un problema y si podía venir el viernes, le dije que perfecto, por lo menos avisó”, dijo. En la tercera entrevista apareció un joven argentino que “no tenía experiencia, pero si muchas ganas de laburar”. Sin embargo, no tenía los papeles en regla.

Así, Flores pasó toda la tarde sin lograr ni un candidato. Finalmente, el viernes fueron otras dos personas e hicieron la prueba. Todo iba bien, hasta que uno de ellos le dijo que le gustaba el trabajo pero que en agosto tomaría unas vacaciones de 15 días para ir a EEUU.

“Muchísimo más difícil que conseguir laburo (trabajo) es conseguir gente que quiera laburar. Esperemos que esta semana sea una semana mejor, más relajada y que entren currículums bien”, cerró.

“Me sucede lo mismo en mi trabajo, es imposible conseguir gente en Mallorca”; “No es difícil conseguir. Lo difícil es que paguen bien, que respeten el horario de laburo pactado, que no den turnos partidos y que paguen las horas extras”; “Gente como yo con ganas de trabajar, pero sin papeles”; “La gente quiere disfrutar un poco de la vida, no estar 12 o 15 horas por un sueldo cutre”, fueron algunos de los comentarios.