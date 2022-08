Un video de Leo García generó preocupación en TikTok: “Pedi ayuda por favor”

Leo García generó preocupación en TikTok al compartir un video en el que él mismo se grabó y preocupó el estado en el que se lo vio en la publicación. El artista fue a Intrusos a hablar de los Premios Gardel, luego de que criticó la gala y salió a pedir disculpas por sus dichos justificándose en que estaba “dopado”.

Desde hace tiempo que las declaraciones de Leo García generan polémica. Ocurrió con su paso por “El Hotel de los Famosos”, donde duró pocos días porque se escapó del reality después de haber protagonizado una fuerte pelea con Lissa Vera y otra con Martín Salwe.

Leo García apuntó contra Tini Stoessel y los artistas jóvenes en Intrusos.

Ya una vez afuera, se dedicó a cuestionar la carrera de Tini Stoessel y aseguró que su éxito y fama se deben a que su padre, Alejandro Stoessel, es productor. Incluso, sus dichos le valieron la suspensión de un show en Mendoza, lo que lo hizo enojar más.

El jueves fue al piso de Intrusos y no solo volvió a apuntar contra Tini, sino también contra los jóvenes que triunfan en la música y que “sacaron de escena” a los artistas más antiguos, según su mirada. Fue duro con Nicki Nicole, Ruherking, Tiago PZK, Wos, por mencionar solo algunos de los que asistieron a los Gardel y arrasaron con los premios.

Leo García apuntó contra Tini Stoessel y los artistas jóvenes.

Sin embargo, horas después del programa se habría arrpentido de sus declaraciones y pidió disculpas a través de Twitter. “Mil disculpas a la gente de @Intrusos @Flordelav @PabloLayus y demás equipo, pasó que anoche tome una alplax entera porque no podía dormir y les caí dopada al piso así que no entendí nada de lo que preguntaron y tampoco lo que respondí”, escribió.

El video de Leo García que preocupó a todos

Leo García no solo hizo el descargo por Twitter, sino que dijo lo mismo que escribió en un video que compartió en su cuenta de TikTok @leogarcia44. Pero llamó la atención el estado en el que habla en el video, aparentemente bajo los efectos del fármaco que mencionó, de alcohol u otra sustancia.

El video no pasó desapercibido en esta red social y si bien algunos se tomaron a broma la publicación del músico, muchos otros se preocuparon y le sugirieron que “pida ayuda”.

“Sos un artistazo,por favor cuídate,y rodearte de la gente que realmente te ama y te valora”, “Pobre tipo donde estan los amigos!”, “Leo!! pedi ayuda por favor a tus amigos familiares! no es por ahí, sos un gran músico vamos leo querido! fuerza”, “Leito eso seguro no está indicado por el médico. Andá a tu obra social y pedí ayuda para poder descansar y no tengas que usar sustancias”, lo alentaron algunos.

“Pobre muchacho... vamos que de todo se salee”, “Leo, tenes mucho talento, no lo eches a perder, espero que estés mejor pronto”, “Si es verdad porfavor leo mereces un camino donde puedas estar sano, porfavor rompe este ciclo de autodestrucción y que tus amistades te ayuden”, escribieron otros usuarios al pie de su video.