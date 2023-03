Un “viajero del tiempo” anuncia que los extraterrestres invadirán la tierra el 23 de marzo

Eno Alaric, un usuario de TikTok que asegura ser un ‘viajero del tiempo’ que proviene del año 2671, comparte premoniciones de eventos que no han ocurrido y asegura que en dos días los extraterrestres invadirán la Tierra.

En su cuneta de TikTok @radianttimetraveler, esta persona compartió un video sobre la invasión de alienígenas que anunció que ocurrirá este 23 de marzo.

Según cuenta este jueves, los extraterrestres conocidos como “Campeones” elegirán a 8 mil personas de la humanidad para salvarlos, estos serán llevados a otro planeta, mientras que la tierra estará al “borde de la destrucción”.

“Una especie alienígena muy hostil viene a recuperar la Tierra, no ganaremos. Otro alienígena, cuyo mundo fue destruido por los hostiles, salvará a algunos de nosotros. El 23 de marzo de 2023, unas 8.000 personas serán llevadas a otro planeta habitable”, explica en un video de TikTok, que cosecha más de 1 millón de reproducciones.

Incluso en la misma publicación da a conocer una serie de premoniciones que ocurrían en este 2023:

- El 13 de mayo un mega tsunami de 750 pies golpeará San Francisco, Estados Unidos, dejando 200.000 muertos.

- El 12 de junio se abrirá una zanja de 5 millas de profundidad dejando salir especies que creíamos extintas.

- El 18 de junio caerán personas al azar desde el cielo. El 12 de agosto los científicos crearán la cura para el cáncer de pulmón y piel con la glándula pineal de una ardilla.

- El 3 de diciembre se descubrirá un cristal en el Amazonas que tiene el poder de curar todas las enfermedades.

- El 29 de diciembre, los científicos encontrarán una manera de utilizar las células madres para cultivar órganos de reemplazo.

¿Es posible viajar en el tiempo? La ciencia lo explica

Según un estudio de los investigadores de Igor Smolyaninov y Yu-Ju Hung de la Universidad de Maryland, el viaje en el tiempo es casi imposible, ya que el tiempo no puede plegarse sobre sí mismo ni es posible deshacer los hechos realizados o acontecidos en el pasado.

Ambos científicos argumentaron que las partículas del universo no puede no pueden retroceder en el tiempo. A su vez, dijeron que los resultados no son concluyentes, que se necesitan más investigaciones para llegar a una conclusión final.