Un tiburón martillo rodeó a dos bañistas, ellas no se percataron de su presencia y el video estalló TikTok

Un nuevo video se volvió viral en TikTok. En esta ocasión, todo ocurrió en las agua de Panama City Florida, Estados Unidos, luego de que un tiburón se paseara alrededor de dos bañistas que estaban metidas en el mar y que jamás se dieron cuenta de la presencia del animal.

En el clip compartido por el usuario Connor Seitz, se puede vivir un momento espeluznante al ver cómo ellas estaban completamente tranquilas ajenas al peligro que podrían haber vivido.

El joven, que grababa desde un piso 23, captó asustado el momento en el que dos chicas nadaban solas sobre el agua de la playa sin darse cuenta de la sombra que se acercaba hacia ellas.

El animal, que según las personas que grababan se trataba de un tiburón martillo, se acercó poco a poco a una de ellas, pero pasó de largo. “Oh, Dios mío. Si ella mirara hacia abajo ahora mismo, estaría...”, comenta el tiktoker.

El animal se paseó alrededor de dos bañistas que estaban metidas en el mar y que jamás se dieron cuenta de su presencia. Foto: Captura de video

Pero, entonces, el pez no termina de marcharse y se da media vuelta. “¡Las está rodeando, mierda!”, añade uno de las personas que grababan. Afortunadamente, no pasó nada grave, demostrando que, aunque peligrosos, en muchas ocasiones los tiburones no atacan si no se les molesta.

De hecho, eso fue lo que comentaron algunos usuarios en el vídeo de TikTok. “Sinceramente, probablemente sea mejor que no lo sepan y estén tranquilas a que lo sepan y se vuelvan locas”.

“La ignorancia es una bendición”, escribió otro usuario. Aun así, hubo comentarios que cuestionaron que no gritaran para avisar a las bañistas. “No gritamos porque no queríamos causarles pánico y agravar potencialmente al tiburón. Y también estábamos en el piso 23, nunca nos habrían oído”, respondió el tiktoker Connor Seitz.