Un streamer se afeitó la cabeza y las cejas porque le habían donado 2.500 dólares pero era un engaño

Un joven streamer especializado en el videojuego Fortnite, se afeitó la cabeza y las cejas durante una transmisión de Twitch creyendo que le habían donado 2.500 dólares.

Sin embargo, luego de hacerse el jugado cambio de look, Lacy se dio cuenta que había sido engañado. El joven de 20 años, que tiene más de 80 mil seguidores en la plataforma de streaming, se lamentó por la estafa.

Según informó el diario español 20 Minutos, este junio Lacy decidió hacer un “subathon”, una maratón en directo que se extiende a medida que va recibiendo suscripciones.

La maratón fue todo un éxito y tuvo tres días de transmisión en vivo. Uno de los objetivos del “evento” era recaudar 750 mil bits, que equivalen a 7.500 dólares.

La sorpresa llegó cuando un generoso suscriptor le hizo una supuesta donación por 2.500 dólares. A cambio, Lacy se rapó la cabeza y ambas cejas. Todo era felicidad hasta que el joven se dio cuenta que la donación había sido retirada.

El misterioso usuario pidió el reembolso de la gran cantidad de dinero y dejó a Lacy sin palabras. “El donante no me dijo nada. Me bloqueó y yo me enteré por gente que me contó en privado que había donado otras veces mucho dinero y lo había devuelto”, contó el streamer a Kotaku.

Aun así, ha decidido seguir adelante con el directo y ha recibido una donación de 20.000 euros del streamer Alan Walker. Ahora, su objetivo es alcanzar un millón de bits para tatuarse en directo.

Segupi leyendo