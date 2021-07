Un reto visual muy difícil: ¿Puedes encontrar el caballo oculto cerca del elefante?

Este desafío es solo para los persistentes, porque la imagen es bastante engañosa o al menos se necesita lógica e imaginación para poder descubrir al animal oculto. Casi parece una misión imposible, pero la verdad es que, escondido a simple vista, cerca del elefante se esconde un caballo, que espera ser descubierto por el ojo inteligente de algún espectador.

Algunos demoran más minutos, pero al menos en esta propuesta no hay limite de tiempo, aunque tu paciencia seguro se verá puesta a prueba. Lo único que queremos es que pongas a prueba tu capacidad de observación y nos ayudes a hallar el animal que se encuentra junto a un elefante en un dibujo que encontramos en redes sociales.

En el centro de la imagen se puede ver un tierno elefante, rodeado de un paisaje simple. Pero obviamente, no es ese animal que debes descubrir, sino un caballo, que hay por alguna parte de la imagen.

Te dejamos acá el desafío, pero date al menos 5 minutos antes de rendirte:

Es casi imposible encontrarlo. Google

Una pista antes de la solución

¿Ya lo encontraste? Si no es así, no desesperes, este desafío no es fácil. Como te dijimos, no es algo que se pueda ver a simple vista, ni siquiera esta el caballo en su color original, sino escondido en el paisaje. Esa es la pista clave. Si quieres, revisa una vez más la imagen antes de rendirte a al solución... Y REVISA MUY BIEN LOS RELIEVES.

Si ya te cansaste de buscar, esta es la imagen en donde encontrarás en color azul el famoso caballo.