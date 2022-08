Un reconocido chef pidió “leche vegana” en un café y le cobraron una insólita suma

En esta economía en donde a veces cuesta saber qué es caro y qué es barato, se ha dado una tendencia en la que la gente comparte un ticket cuando no está de acuerdo con algo que le han cobrado demás, como así, en menor medida, también han compartido cuando algo ha salido súper barato. En este caso estamos hablando de la primera opción, un influencer compartió que fue a una cafetería y le cobraron un agregado de manera exagerada.

En su cuenta de Instagram, el famoso chef conocido como “El Gordo Cocina” contó indignado que había ido a una cafetería a tomarse una infusión pero a la hora de pagar la cuenta le cobraron una locura, según su mirada, por un agregado de producto vegano.

“La semana pasada subí esta factura a las stories donde me cobraron 180 pesos extra por la leche vegetal, sin descontarme la leche de vaca y para mí es un robo descarado, debieron cobrarme un shot de café más el valor de la leche vegetal, nones cierto?” comenzó en su posteo el influencer.

Fue a tomar un café y le cobraron una insólita suma por una leche vegana.

Y agregó: “Ni hablar de que $180 por un leche vegetal también es un descaro, 1 litro sale unos 400 pesos y rinde aproximadamente 5 o 6 cafés. Muchos de ustedes me compartieron sus puntos de vista y acá les muestro algunos para que podamos debatirlo entre todos en los comentarios.”

El chef El Gordo Cocina subió a su cuenta un ticket con un insólito precio que le cobraron por un poco de leche vegana.

En esa publicación se abrió el debate sobre lo sucedido, la mayoría se mostró de acuerdo con el chef, en especial en que no debieron cobrarle el café con leche como “latte” porque él no había consumido esa leche de vaca. Sin embargo, hubo algunos comentarios, los menos, que opinaban que si no le gustaba que no fuera a ese lugar y dejaran trabajar a los comerciantes en paz.