Un político canadiense apareció desnudo durante una videollamada de la cámara baja del Parlamento

Las videollamadas se instalaron con fuerza a causa de la pandemia provocada por el coronavirus y gracias a esta ya son varios los casos de políticos que quedaron expuestos haciendo algo indebido frente a las cámaras, supuestamente, sin darse cuenta.

En relación a esto una nueva imagen se viralizó en las redes sociales y en la misma se puede ver a un político de Canadá sin ropa en medio de una sesión de la cámara baja del Parlamento.

Se trata de William Amos, miembro del Partido Liberal de Canadá y representante del distrito electoral de Pontiac en la Cámara de los Comunes, quien al darse cuenta de lo que había ocurrido pidió disculpas y aseguró que no volverá a pasar.

“Hoy he cometido un error muy desafortunado y, obviamente, estoy avergonzado por ello. Mi cámara se quedó encendida accidentalmente mientras me ponía la ropa de trabajo, después de salir a correr. Pido sinceras disculpas a todos mis colegas de la Cámara. Ha sido un error honesto y no volverá a ocurrir”, escribió Amos en Twitter al hacerse la noticia de conocimiento público.

Por su parte el resto de los políticos presentes tomaron cartas en el asunto y opinaron. Una de ellas fue Claude DeBellefeuille, diputada del Bloc québécois, quien resaltó el código de vestimenta e instó a respetarlo.

Según la CBC la funcionaria dijo: “Creo que hoy hemos establecido un nuevo récord. Hemos visto a un miembro, durante el periodo de preguntas, mal vestido. Es decir, sin ropa. Así que tal vez vale recordar a los miembros, especialmente a los miembros masculinos, que los trajes y corbatas son apropiados, pero también una camisa, calzoncillos y pantalones”.

Las reglas establecidas en la cámara baja no determinan un código específico de vestimenta. Sin embargo, los presidentes de diversas instancias parlamentarias han dictaminado que todos los diputados deben ir vestidos con un ‘traje de negocios’ contemporáneo.