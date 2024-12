Un piloto reveló cuáles son los peligros de no activar el modo avión durante un vuelo.

Antes de despegar, existen algunas medidas de seguridad fundamentales que los pasajeros deben seguir: abrocharse el cinturón de seguridad, seguir las indicaciones de la tripulación y activar el modo avión en los dispositivos móviles. Sin embargo, algunas personas olvidan activar este modo, lo que puede comprometer la seguridad de todos a bordo.

Un piloto reveló que sucede cuando no se cumple con esta medida a través de su cuenta de TikTok, resaltando la importancia de cumplir con esta norma.

“Esto es un recordatorio de que, no, el modo avión de tu teléfono no es una teoría conspiranoica”, comenzó explicando. Aunque no causa daño físico al avión ni a sus componentes, sí representa un riesgo potencial para los pilotos.

“No es el fin del mundo. No se caerá del cielo, y tampoco afectará a los sistemas a bordo. Tiene capacidad para interferir con los auriculares”, detalló. Esto se debería a las ondas electromagnéticas de los teléfonos, que podrían chocar con las del avión.

“Si hay 70, 80 o 150 personas a bordo, y son varios los que olvidan activar el modo avión, sus teléfonos intentarán conectarse a una torre, lo que genera interferencias. Esto puede producir un molesto zumbido en los auriculares”, explicó, dando ejemplos de cómo esto ya le ha pasado en otras ocasiones.

El vídeo ya superó el millón de reproducciones y generó cientos de comentarios de apoyo al piloto, exigiendo medidas más estrictas. Muchos usuarios coinciden en que “esto debería explicarse en el avión”.

Sin embargo, también hay quienes expresan escepticismo y no creen en la explicación del piloto. “Si bueno, no voy a creerme ninguna mierda de estas. Si de verdad fuera un riesgo, las aerolíneas se llevarían los teléfonos de los pasajeros al comienzo del vuelo”.