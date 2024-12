Un niño le escribió una carta a Papá Noel y le dejó un ultimátum: “Si yo fuera tú, traería todo lo que pido”

En la previa de Navidad, hay quienes se encuentra ultimando los regalos en el último momento y leyendo las cartas de los pequeños para tenerlo todo listo. Así fue el caso de Helena, una conocida tiktoker que compartió a través de su perfil las peticiones de su hijo Miguel. El pequeño ya se hizo viral el año pasado gracias a su sinceridad, por lo que este año su carta generó gran expectativa.

“Os pensabais que la carta del año pasado era fuerte, la de este es más”, señaló la mujer antes de empezar a leer. “Este año me he portado bien, estoy en ‘mi prime’. Para este año empezaré pidiendo unas gafas para mi madre”, dicta la carta. Sin embargo, al no tener sus lentes, la mujer no puede leer el cuaderno escolar de su hijo, donde están las quejas de los profesores: “Hay días que no se porta muy bien en el cole y la agendita no es muy buena”.

Así, tras este pequeño paréntesis, se refirió a “lo que importa”, sus regalos. A pesar de hacer una gran lista de títulos de videojuegos que quería, el pequeño era consciente de que no podría tenerlos todos. “Mi madre no me deja pedir tantos, pero si tú decides que mejor los videojuegos, pues yo contento. Pero, para ponerle contenta a ella, te voy a pedir otras cosas”, destacó el niño antes de hacer otra lista con juguetes más clásicos.

“Yo soy una persona auténtica, así que bro, si yo fuera tú, traería todo lo que pido. Gracias por todo, Santa, te quiero”, concluyó el pequeño, no sin antes pedir un videojuego más. “No tiene desperdicio”, manifestó la tiktoker.

El video cuenta en TikTok ya con más de cuatro millones de visualizaciones y miles de comentarios. “Me declaro fan del niño”, “al final suena como una amenaza” o “por lo menos te está pidiendo unas gafas a ti” o “me encanta” fueron algunos comentarios más destacados.

