Un nene con cáncer cumplió su sueño y pudo cantar con L-Gante

Decir que Mateo es fanático de L-Gante parece poco. El pequeño oriundo de Bahía Blanca sigue al creador de la cumbia 420 desde sus inicios, viste jeans y camisas para imitarlo, busca sus videos en el celular de su mamá y, como tantos otros niños, pone su música cuando descansa en su habitación. Pero, a diferencia de los otros niños, la habitación de Mateo está en un hospital.

L-Gante es una de las estrellas del momento en el público más joven y no está exento de algunas controversias. Sin embargo, a la hora de ser solidario el cantante de cumbia 420 tiene presente sus orígenes humildes y no duda en dar una mano con quien lo necesite.

Esa determinación lo llevó a conocer la historia de un pequeño fans suyo y a involucrarse tanto con el nene como con su familia, para aportar un granito de arena y ayudarlos en un complejo momento.

El músico es el ídolo de un nene con cáncer, por eso lo llamó y pudieron cantar juntos.

Se trata de Mateo, un nene de Bahía Blanca que adora a Elián Valenzuela al punto que busca vestirse como él e imitarlo en todo lo que pueda. Peor Mateo atraviesa una dura prueba: en marzo del año pasado unos dolores de derivaron en una cirugía de emergencia que terminó en un lapidario diagnóstico: cáncer.

Se trata de un angiosarcoma, un cáncer poco común que se origina en las células que revisten los vasos sanguíneos o linfáticos. Y su mamá, Adriana Carranza, dio la peor novedad: “Lamentablemente, es un cáncer terminal, no tiene cura el cáncer de él, está bastante avanzado”.

Según lo detalla Crónica, los días del pequeño se alternan entre sesiones de quimio, idas al hospital y operaciones de urgencia. Por eso L-Gante es tan importante para él: su ídolo es un aliciente en medio de su rutina marcada por los tratamientos y las molestias.

“Los días que él estuvo internado, casi 22 días internado, no hubo forma de sacarle el jean. Se lo bañaba y todo, pero se le tenía que poner un jean y una camisa porque él es el L-Gante y tiene que estar fachero como el L-Gante ‘que lo ke’”, detalló la mamá del pequeño.

El noble gesto de L-Gante con Mateo

L-Gante conoció la historia de Mateo el año oasado a través de una publicación que se viralizó en Instagram. Fue en esa ocasión en la que le mandó un saludo virtual, pero la mamá del pequeño insistió para que ambos tuvieran un contacto directo y pudieran hablar.

El momento de la charla ente Mateo y L-Gante.

Así fue que esta semana el músico tuvo una videollamada con el pequeño: L-Gante se encontraba en su casa de General Rodríguez y se comunicó con el nene, con quien cantó algunos temas: “¿Qué tema te gusta?”, le consultó Elián, a lo que Mateo respondió “Cualquiera”.

L-Gante cantó la sesión que realizó junto a Bizarrap y luego conversó un poco con su fanático: “Alta facha tenés”.

Por su parte, la mamá de Mateo confesó que la charla con Elián fue un shock de energía para el pequeño con cáncer: “Le levantó bastante el ánimo recibir la llamada del L-Gante. Por ahí me repite ‘me dio vergüenza cantar con él’ pero fue la emoción, porque no se lo esperaba. Nosotros le dijimos que iba a recibir la llamada de L-Gante, pero no nos creía. Cuando le digo ‘ahí te está llamando el L-Gante’ no lo podía creer él, tenía una emoción y se le ve en la carita”.