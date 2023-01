Un menú ideado “para niños que se portan mal” en un restaurant generó debate en las redes sociales

Una publicación compartida por el usuario @soycamareroa desató polémica en Twitter. El hilo se abrió con la pregunta: “¿Qué os parece este menú?”. El debate no tardó en despertar.

El menú posteado era la carta del restaurante de un hotel ubicado en España. Allí, en la sección infantil, se podían ver dos tipos de menú para niños: uno diseñado para los que se portan bien y otro hecho para los que se portan mal.

La publicación compartida por el usuario @soycamareroa. Foto: Web

De esta forma, “para niños que se portan bien”, ofrece la opción de elegir entre croquetas y sopa de fideos casera de primer plato, mientras que de segundo hay albondiguitas caseras con papas o nuggets de pollo. De postre, helado, natillas o flan.

En cuanto al menú para los niños que se portan mal no ofrece la posibilidad de elegir. Se sirven acelgas rehogadas de primer plato, pescado hervido de segundo y, en lugar de postre, “hay que ir a la cocina a lavar los platos”.

El tuit originó una ardua discusión entre los que pensaban que era una buena medida y los que no. Mientras que algunas personas se indignaron con el hecho de que la comida saludable fuese un castigo, otros se lo tomaron menos en serio y celebraron la ingeniosa idea.

“A mí me ha hecho gracia. Es parecido a lo que hacían nuestros padres. Si no te portabas bien, te quedabas sin postre”, “Que una comida compuesta de croquetas, nuggets y helado no debería ser un premio jamás. Por no hablar de que lavar los platos y comer pescado se vea como un castigo es un error tremendo”, o “Leo los comentarios y no entiendo cómo no se dan cuenta de que más que tratarse de nutrición y alimentación se trata de psicología, se ve incluso en el lenguaje que se usa en ambos casos; seguramente ese debe de ser el objetivo del lugar: llamar la atención de los niños”, son algunos de los comentarios más destacados.