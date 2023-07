Un local de comidas se hizo viral por cambiar un abrigo por pizzas para ayudar a gente en situación de calle

El local gastronómico se ubica en la sexta sección y lleva a cabo hasta este viernes la iniciativa solidaria: “Nos pusimos manos a la obra y acá ”.

A pesar de que las bajas temperaturas aún no se hacen sentir, hay muchos mendocinos en estado de vulnerabilidad que necesitan un abrigo y que mejor que recibirlo con la satisfacción de haber ayudado a alguien más.

Cambia un abrigo por una pizza

La pizzería y sandwichería Coronel Rodríguez, ubicada en Jorge A. Calle y Rodríguez de Ciudad de Mendoza, lanzó este lunes una campaña solidaria en la que intercambia pizzas por ropa de invierno.

La iniciativa seguirá hasta el próximo viernes 7 de julio y tiene como finalidad ayudar a las personas que necesitan ropa para estos días fríos de invierno. “La idea empezó hace 20 días, un espectador de unos tik toks que hacemos en vivo, un espectador nos sugirió cambiar las pizzas que regalábamos por abrigos para personas en situación de calle”.

“Nos pusimos manos a la obra y acá estamos”, explicó Juan José Tur , conocido como el pizzero tiktoker y que es el dueño del local, que no para de recibir elogios, buenas vibras y ropa. La iniciativa tiene un horario estipulado: 12 a 15 horas en el local citadino.

El primer día, la colecta ya habían sido un éxito: “Hoy dimos más de 80 pizzas, cada pizza de costo nos sale $1.500 entre materia prima, caja, etc. Por eso también creamos un ALIAS para quienes quieran colaborar con lo que puedan y que nos ayuden a ayudar, es pizzasolidaria”.

A quiénes les entregará la ropa el local

Hasta el momento, los abrigos serán donados a dos escuelas rurales, una ubicada en La Paz y la otra en Lavalle, y a dos comedores de Las Heras. “El fin de semana las chicas -se refiere a sus empleadas- se van a tener que poner a organizar todo y yo les haré un asado a cambio “, manifestó el pizzero.

No obstante, hay algunos mendocinos en situación de calle que se enteraron lo que estaba haciendo y fueron al lugar. “Vino un niño a pedirme una campera para su mamá que no tenía y me partió el alma. Así que le buscamos la más linda “, confesó.

