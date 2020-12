Un joven se volvió viral al recorrer 95 km para ver a su novia y llevarle su nuevo perrito

Agos Sampini no podía más del amor cuando vio llegar a su novio en bicicleta. A los enamorados los separaban 95 kilometros de distancia, pero el joven demostró que nada es imposible y a falta de transportes decidió ir a visitar a su novia en el vehículo de dos ruedas.

Sin embargo, su travesía tenía un motivo oculto. El joven enamorado le llevaba una sorpresa a Agostina: un pequeño cachorro negro, al que cuidó y llenó de cariño durante todo el camino. En las fotos puede verse como armó una estructura a modo de casita así el cachorro no sufría de calor, hambre o sed. Incluso se terminó tomando una selfie con el perrito.

El posteo de la novia en Twitter.

La "casita" que había hecho para el cachorro.

El cachorro de labrador que el joven llevaba de regalo.

El posteo que Agos hizo como arranque de amor o solo para compartir la ternura de su novio, terminó volviéndose viral. Ahora la pareja tiene miles de fans y muchos los llaman la demostración perfecta de la famosa expresión de ahora “Amiga, es por ahí”.

La expresión se refiere a encontrar a alguien con quien meter freno de fondo. Generalmente son acciones o pequeños detalles que demuestran mucho de las intenciones y la misma personalidad de la persona en quien se tiene interés. Este joven se ganó todas las fichas y, por si cuenta, la aprobación de miles de usuarios de internet que no podían creer su travesía en bici.

Su novia tituló las tres imágenes con un interrogante: “Mi novio hizo 95km en bici y con mi perro para verme, no sé si está loco o es amor”. Él contestó en otro tweet que esa distancia valía la pena, porque la ama. Pero en comentario quedó perdido entre los miles que veían esta como la declaración de amor del año.

“El amor es puro”, “Esto me da ganas de enamorarme”, “El amor es locura”, “¿Dónde se consigue uno de esos, o ya no existen?”, “Creo que jamás me van a querer tanto”, fueron algunos de los comentarios tanto de hombres como mujeres que se sumaban al hilo. Ya son más de 194 mil personas las que han pasado para dar su like y ya casi llega a los 4 mil retweets.