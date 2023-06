Un joven renunció a su trabajo en una fábrica para emprender como limpiavidrios en comercios y cobrar el doble

Ante las dificultades económicas y la necesidad de encontrar una solución para llegar a fin de mes, las personas están buscando nuevas alternativas. Un joven llamado Tomás tomó la decisión de renunciar a su empleo actual en una fábrica de chocolate para aventurarse en un nuevo oficio callejero. Su nueva apuesta es convertirse en un limpiador de vidrios y veredas de los comercios de Buenos Aires. Esta valiente decisión se hizo viral en las redes sociales después de que el joven compartiera su historia en TikTok.

En un video que subió a la plataforma comentó: “Voy a renunciar dentro de dos días y no le he dicho nada a nadie, ni a mis jefes, ni a mi familia, ni a mis amigos”, así comienza Tomás a relatar su historia.

El joven señaló que creó su cuenta en TikTok @tomas.taylor para documentar todo el proceso, desde su renuncia a su trabajo actual hasta su primer día como trabajador independiente. “Me hice esta cuenta para contar un poco el proceso para llevar mi sueldo de 80 lucas a 200 mil pesos”, relata Tomás.

En el clip, Tomás muestra sus herramientas de trabajo: un secador, un trapo y un limpia vidrio. El joven expresó su temor ante su nuevo oficio: “Estoy cagado en las patas y no sé cómo me va a ir”. “Creo que hago esto para demorar, empezar a preguntar, no me da vergüenza preguntar, sino no llegar al objetivo” dijo mientras esperaba a que los comercios comiencen a abrir sus puertas.

El video cuenta con más de 370 mil reproducciones y 15 mil ‘me gusta’. Sobre el final cuenta que planea compartit todo en su cuenta de TikTok “Bueno, me voy a meter con esto y le voy hacer un video para ver cómo me va, y el lunes cuando renuncio lo voy a mostrar también”, asegura el joven, quien finaliza el video pidiendo buenos augurios: “Deséenme suerte”.

SEGUÍ LEYENDO: