Un joven argentino explicó cómo hospedarse en un castillo de Francia totalmente gratis: “No tiene sentido”

Dante Fiorani es un joven argentino que, como muchos, deseaba viajar por el mundo, pero no quería usar sus ahorros. Gracias a una aplicación que ofrece hospedaje a cambio de trabajo, Dante consiguió alojarse en un castillo francés.

En su perfil de TikTok, el joven compartió un video con todos los pasos a seguir para poder viajar prácticamente gratis. Se trata de Worldpakers, un sitio donde las personas pueden aplicar a distintas ofertas pagando una membresía de 40 dólares.

“Las horas de trabajo a la semana son bajísimas. Son 15 horas y me permite recorrer todo”, explicó Dante.

Además de la membresía, el interesado debe completar un perfil con sus datos personas y preferencias. Mientras más completo, mejor. “Se puede viajar en pareja, no hay límite de edad, no necesitan visado porque es de turista”, agregó el joven.

Vivir gratis en un castillo de Francia

“No me creo dónde estoy viviendo, que alguien me pellizque porque esto no tiene ningún sentido”, dijo Dante en otro video donde mostró el espectacular Castillo donde realizó uno de sus voluntariados.

El joven compartió estadía con otros tres voluntarios de México, Colombia y Brasil. A lo largo del video, fue recorriendo algunos de los espacios del impresionante castillo.

“Ayudamos 20 horas a la semana a cambio del hospedaje y la comida”, contó. Además, mostró la biblioteca, la sala de juegos y hasta un metegol. Por último, mostró las habitaciones de los voluntarios que se encuentran en una de las torres del castillo con espectacular vista.