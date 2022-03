Un hombre le apuntó con un arma a Mike Tyson y el ex boxeador ni se inmutó

El ex boxeador estadounidense Mike Tyson fue amenazado por un desconocido que lo apuntó con una arma desde apenas cuatro metros. Afortunadamente la cosa no pasó a mayores y no hubo heridos.

El incidente tuvo lugar en el club nocturno Sunset, en Hollywood, donde el deportista asistía como espectador a un espectáculo de stand up humorístico.

En un video publicado por el portal TMZ (verlo arriba) se ve como un hombre interrumpe el show y se dirige a Tyson, invitándolo a pelear. El boxeador lo ignora y permanece sentado sin decirle nada y sin inmutarse, mientras los presentes tratan de alejar al desconocido de Tyson.

Sacó un arma y amenazó a Mike

Sin embargo, en un momento dado el hombre saca un arma, provocando las corridas entre el público presente. Unos instantes después se ve como el desconocido se acerca a Tyson (sentado en su mesa en primera fila) y los dos se abrazan. El hombre pide excusas y tras dedicar algunos insultos a los presentes, se va.

El desconocido se acerca a Tyson y los dos se abrazan / captura de video

Según reportó a TMZ un testigo presencial, durante la disputa el desconocido exigió enfrentarse a Tyson en una pelea para “elevar su estatus”, pero el ex campeón se negó. Los responsables del local donde ocurrieron los hechos no llamaron a la Policía.