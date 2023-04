Un hombre en situación de calle recibió una oferta por su perra, la rechazó y el video conmovió a todos

Un video viral de TikTok conmovió a cientos de miles de usuarios que se lo encontraron. Un usuario de la plataforma mostró la historia de un hombre en situación de calle que se negó a vender a su mascota luego de recibir una oferta de 100 dólares por ella.

El hombre, identificado como un recolector de materiales reciclables, fue abordado por el perfil de TikTok @ernestosalazar083 y hasta le llegó a ofrecer 200 dólares, pero no hubo caso. “Ni así me dé 200, no lo vendo”. Cuando Ernesto, la persona que grabó el video, le preguntó por qué no la vendía, el dueño respondió y emocionó a todos: “Porque me ama, me cuida, ella me acompaña, el dinero se va”.

El hombre relató que cuando le entregaron a su perrita, apodada “Muñeca Brava”, estaba infestada de pulgas, por lo que compró jabón y la bañó. También destacó que no la cambiaría por nada en el mundo y afirmó que el dinero no puede reemplazar el amor y la atención que le brinda su fiel compañera.

El video que se hizo viral cosecha más de 7 millones de reproducciones y 700 mil ‘me gusta’. La publicación recibió miles de comentarios, donde muchos destacaron la lealtad y el amor incondicional que los perros brindan a los humanos, sin importar la situación económica y social.

“El dinero no me cuida, el dinero no me acompaña”, “Los amigos no se venden”, “El Señor la tiene clara, el amor no se compra”, “El mundo necesita más personas como ese Sr. mis respetos y admiración, que hermoso corazón y pensar”, “Creo que lloraré ahora, Dios lo bendiga mucho”, “‘El dinero no me acompaña’ Qué palabras tan sabias”,“Qué bello, una persona humilde sabe lo que es el verdadero significado del amor hacia su peludito”, “Qué linda persona. El amor no tiene precio” fueron algunos de los comentarios más destacados del video.