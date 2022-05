Un fan de Lali Espósito se tatuó a la cantante en body de cuero y medias de red: “¿Quién sos loco?”

Un fan de Lali Espósito sorprendió a la artista al mostrarle que se hizo un tatuaje de ella con body de cuero y medias de red, como la cantante se personificó en uno de sus videos. Ante la muestra de afecto de su seguidor, la actriz no tardó en reaccionar y se mostró emocionada al verse en la piel de otra persona.

Lali es una de la figuras que más atrae al público joven y no tanto, no solo por su música sino por su personalidad y autenticidad. Además, es de las artistas argentinas más completas, ya que baila, canta y actúa desde que era una niña, por lo que tiene fans de todas las épocas y en todo el mundo quiénes la siguen desde sus incios.

Al parecer, la persona que decidió tatuarse a la la actriz tiene gran admiración por ella. El fan se hizo una réplica casi exacta de la jurado de La Voz Argentina en uno de sus últimos videoclips, precisamente en Disciplina, canción que está entre las más reproducidas.

Un fan de Lali se tatuó a la cantante y ella reaccionó.

El joven se tatuó a la cantante en uno de sus muslos y lo mostró orgulloso en las redes sociales. “Bueno, después de empezar este tatuaje hace unos meses al final lo terminamos. Amo, amo tener este tatuaje en la piel y agradezco mucho a La Nave Tattoo por increíble trabajo”, escribió el dueño del tatoo.

Y luego pidió que lo ayuden a compartir la publicación para que llegue a la artista. “¿Me ayudan compartiendo para que llegue a Lali? Gracias a todxs por el apoyo de antemano y Lali si lees esto, te amo y lo UNICO que le falta al tattoo es tu firma”, añadió el fan junto a una foto.

La reacción de Lali Espósito al tatuaje de su fan

Desde que existen las redes sociales, los famosos están mucho más cerca de su público y mantienen un ida y vuelta más real, que antes solo podía darse en un escenario o presentación.

Es que gracias a que muchas personas compartieron el posteo de Lali y la arrobaron con la intención de que ella lo vea, finalmente ocurrió y la artista se pudo ver en la pierna de uno de sus seguidores.

Fiel a su estilo, no dudó en reaccionar y se mostró agradecida con la enorme muestra de cariño de su fan. Por lo que no solo le puso “me gusta”, sino también comentó y grabó un video de su reacción, dedicado al dueño del tatuaje.

“No, bol...no, no ¿quién es el loco? ¿quién sos loco? Mandale un beso grande. No lo puedo creer. ¡Tatuajazo!”, expresó incrédula.