Un excebollita realizó una dura denuncia contra la serie: “Abrías la puerta y estaban teniendo sexo”

Desde hace un tiempo, la historia de un grupo de pequeños jugadores de fútbol, emitido hace dos décadas en la televisión argentina, llamado “Cebollitas”, está en boca de todos. Es que diversas denuncias salieron a la luz sobre ciertas circunstancias irregulares que se dieron en el set de filmación, sobre todo con los niños que actuaban. La tira salió al aire por la pantalla de Telefe en 1997 y 1998.

Uno de los que más expresó duras declaraciones fue Marcelo Italiano, quien dio vida a Sammy en la serie. El joven aseguró hace unas semanas que faltan algunos testimonios para conformar completamente el relato de lo ocurrido en el set de Cebollitas.

Esta vez el actor brindó detalles estremecedores de su paso por la tira: “Para hacerla corta: si hoy grabáramos de nuevo Cebollitas y tuviéramos celulares, grabaríamos algo entre grabación y grabación, las cagadas a pedos y los gritos de los directores. Hoy no se podría hacer”, comenzó Italiano en diálogo con Juan Echegoyen para “Mitre Live”. Además, señaló: “Pensábamos que era algo normal, que te equivocabas con la letra y que te griten y te caguen a pedos. Hoy por hoy, si yo me entero que a mi hijo un director le grita de esa manera como nos gritaban a nosotros es para matarlo. No tenía nada que ver”.

A su vez, Marcelo confesó que todas las grabaciones eran un “calvario” y no eran para niños de esa edad. ”Yo veía a compañeros llorando pasándola mal. Si te equivocabas te pasaban la escena, y te decían ‘ahora por tentarse quedas para lo último’. Y por ahí tenías que esperar seis horas para grabar esa escena donde te equivocaste y éramos chiquitos”, sentenció.

Además, Sammy reveló que ha visto a adultos manteniendo relaciones sexuales durante las grabaciones. Lo aseguró al analizar los motivos por los que hay quienes desmienten las versiones de maltrato. “A lo mejor estaban bastante entretenidos en situaciones privadas, íntimas como para observar lo que estaba sucediendo. Es otra conjetura de lo que pasaba, porque cada uno estaba en la suya”.

“Había de todo. Hay muchísimas cosas más que a lo mejor podrían seguir saliendo a la luz si se sigue hablando de Cebollitas. Y a lo mejor hay intereses creados de algunas personas que quieren que no se siga hablando para que estas cosas no salgan a la luz”, finalizó.