Un ex Wachiturro contó que se refugia en Dios tras “tocar fondo” y quiere ser pastor evangélico

Los Wachiturros fueron una de las bandas más exitosas de cumbia en Argentina. Los jóvenes recorrieron el país de punta a punta con su música y hasta fueron invitados a los programa de Marcelo Tinelli y Susana Giménez donde hicieron uno de los mejores números de rating.

Brian Coqui Romero, Leonel Leíto Lencinas, Gonzalo Gonzalito Muñoz, Lucas Kaká Caballero, Emmanuel DJ Memo Guidone, Matías McCaquito Flores y Simón Gaete eran los Wachiturros, y todos los chicos de su edad querían ser como ellos.

Sin embargo, la fama no es para todos, al menos es lo que demostró Lucas “Kaká” Caballero en “Nosotros a la mañana” (Eltrece) al contar su historia de vida. El joven decidió abandonar la banda, se refugió en Dios y sueña con ser pastor evangélico.

“Para mí estar en el grupo fue una bendición porque conocí este país de punta a punta, también hicimos Perú, Paraguay, Bolivia, Brasil, Ecuador...nos la pasábamos haciendo estadios, fue algo hermoso”, recordó Lucas.

Muchos internautas surfearon la red de redes para aprender a bailar "Wachiturro".

Y contó que viene de una familia humilde y que en su infancia pasó por situaciones que lo marcaron, y que le llevó años poder superar. “Pasé bullying de pibe, siempre me faltaban zapatillas, cosas que te marcan”, relató angustiado.

“Cuando llega la posibilidad de entrar en la banda, conocí la fama de verdad, pero no le empecé a encontrar sentido a la vida y a las cosas que hacía. El día que estuvimos en lo de Susana Giménez, hicimos el pico de rating más alto superando a Justin Bieber, que había ido una semana antes”, continuó.

Y comentó cuál fue el día en el que se dio cuenta que nada de lo que hacía, ni la fama ni el dinero, lo hacían feliz. “Susana nos volvió a llamar, pero ese día llego a mi casa y en medio de todo lo que estaban viviendo, me pongo a llorar. ‘¿Qué onda con esta vida de m...que no puedo ser feliz?´”.

“Tenía plata y todo lo que una persona puede tener, pero no me sentía feliz, sentía que algo me faltaba. No le encontraba sentido”, analizó.

Lucas, el exintegrante de Los Wachiturros que se refugió en la iglesia

Luego relató cómo fue su acercamiento a Dios: “Probé de todo en la vida, tuve adicciones. Llegué a tocar fondo. Estaba lastimando a toda la gente que me rodeaba. Hasta que dije ´basta, no quiero más esto en mi vida´”

“En un momento me invitan, un muchacho me empieza a hablar de Dios, ´Jesús te ama´, me decían, pero yo les decía dónde estaba Dios cuando yo pasé necesidades. Yo estaba resentido, dolido con ese mundo en el cual hoy en día me encuentro”, siguió.

Los Wachiturros.

En ese entonces, fue su mamá quien lo convenció. “Me dijo ´hijo, venite a la Iglesia, te va a hacer bien´. Pero no fui en ese momento, yo le dije ´después voy´, pero siempre esa vocecita me quedó hasta que en un momento, en busca de un propósito, un día fui. Estaba el Pastor predicando y todo lo que decía yo sentía que estaba contando mi historia.

“Si hay algo que me encanta de Dios es que no nos obliga a nada. Puedo hacer lo que quiera con mi vida, pero no siempre eso me va a hacer bien a mí. Le dije a Dios: ´Si vos existís y sos real, yo necesito un cambio en mi vida´”, dijo Lucas.

“Lo probé, hice una oración de fe, me guiaron y a partir de ahí, fue un cambio rotundo. Cuando uno se atreve a probar a Dios, es un experto en cerrarle la boca a cualquiera”, expresó sobre cómo se acercó a Dios.

Lucas, el ex Wachiturro que se alejó de la fama.

“A nosotros nos dicen que estamos locos, pero porque tenemos fe y creemos en que realmente hay un Dios. Yo lo probé, y lo vivo. No me la contó nadie a mí, y a través de eso trato de dejarle un mensaje a los jóvenes de esta generación de tomar buenas decisiones e ir por sus sueños. Encontré paz interior y empecé a tomar otro tipo de decisiones”, cerró.