Un ex Cebollitas minimizó las denuncias por maltrato a los chicos en televisión: “Regañar es normal y lógico”

Fue en 1997 que la ficción infantil Cebollitas causó furor. La serie relataba las aventuras de un grupo de chicos que jugaba al fútbol en un club de barrio. Luego de 20 años, con sus protagonistas convertidos en adultos, comenzaron a trascender denuncias por el maltrato recibido. Andrés Vicente interpretaba a Alfonso Pascutti, el villano y DT del equipo Los Power, habló con Juan Etchegoyen en Mitre Live, defendió el ciclo y minimizó las acusaciones.

“Honestamente no tengo mucho para decir, fue una etapa más de mi vida como tantos otros programas que he realizado en la Argentina y en especial en Telefe (...). En la etapa que yo viví tanto en el teatro Ópera como en el desarrollo de las grabaciones yo vi un clima de compañerismo, de buen trato. El canal en esa época se caracterizaba por tener un control muy férreo, especialmente en los programas infantiles, estaba Chiquititas también”, expresó Vicente, uno de los actores adultos protagonistas de esa ficción.

Desde hace algunas semanas, los integrantes de Cebollitas han dado a conocer sus diferente vivencias. Desde menores a adultos, han sufrido un calvario en el set de rodaje.

Ante la pregunta de Etchegoyen de si había visto algún maltrato hacia algún chico, Vicente respondió: “Regañar es normal y lógico en la televisión. Vos sabes que en la televisión se regaña a la gente, regañar bien, pero pegar no, esas tipo de cosas no” y aclaró que “regañar es ‘che, no hagas esto así y hacelo así’, yo mismo lo he hecho Fernando Govergun, que era Colo del personaje de los malos. Le decía ‘así no. Hacelo así’ y eso es un regaño.”

Así, el conductor recordó que muchos protagonistas denunciaron que en las grabaciones terminaban llorando producto de la presión y la exigencia. “Nunca vi a ningún chico llorar y yo estuve todo el día todos los días, grabábamos exteriores y en el teatro también con los ensayos, nunca vi una cosa que para el día de hoy pudiera parecer exacerbada, no sé por qué se dijeron estas cosas”, aseguró Vicente.

Andrés Vicente, actor de Cebollitas. captura entrevista con Juan Etchegoyen.

Ante la pregunta de por qué cree que se hicieron esas denuncias, respondió que no sabe y que en Panamá -donde actualmente reside- “me cruzo con mucha gente que me recuerda a Cebollitas y la gente lo sigue recordando con mucho cariño, honestamente no sé por qué se dijeron esas cosas pero habría que preguntárselas a quiénes la dijeron”.

Andrés Vicente, actor.

Para cerrar contó que “no hablé de esto con nadie del programa y yo tengo trato con Enrique Torres y con Daniel Dátola, tengo trato con ex autoridades de Telefe y nunca tocamos ese tema, yo lo pasé muy por arriba y fue una etapa más en mi vida como en la vida de mucha gente y uno después siguió haciendo otros éxitos”.

Andrés Vicente era Alfonso Pascutti, el villano principal de Cebollitas. Se alejó de la televisión tras haber sido parte, también, de exitosos programas como Chiquititas y La familia Benvenuto (1989-1995), actualmente vive en Panamá