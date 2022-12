El particular pedido de un diario australiano a sus hinchas para ganarle a la Argentina

A horas del partido decisivo por los 8vos de final del Mundial, un diario australiano llama a sus lectores a clavar alfileres al muñeco vudú de Lionel Messi para ganarle a la Argentina. La insólita propuesta forma parte de la tapa de The West Australian, donde aparece la leyenda “ayuda a inmovilizar a Messi” junto a un dibujo de la marioneta del jugador.

“Sí... hemos recurrido al vudú para que ayude a nuestros jugadores a ganarle al más grande de todos los tiempos”, reconoce en tono irónico el diario de Australia, que hoy a las 16 (hora de Argentina) enfrentará a la Selección nacional en busca del pase a cuartos de final.

La convocatoria del periódico figura no solo en su versión impresa, sino también -aunque con menor despliegue- en la digital, donde reconoce: “Para que Australia venza a la Argentina en su choque de la Copa del Mundo este sábado, no solo necesitará un poco de suerte, también les vendría bien un poco de magia. Después de todo, se enfrentan no solo al tercer equipo del ranking mundial, sino también a Lionel Messi, quizás el mejor jugador de todos los tiempos”.

Ante tal escenario, propone: “Para igualar las probabilidades, The West Australian insta a los lectores a clavar alfileres en el muñeco vudú de Messi en la portada del periódico del sábado”. Y remata: “¡Podría ser suficiente para perturbar su radar de anotación de goles!”.