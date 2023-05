Un delivery llevó un pedido, el cliente nunca le abrió y decidió regalar la comida a unos abuelos en situación de calle.

Un joven delivery de Perú compartió en sus redes sociales un gesto que se volvió viral en TikTok. “Siendo las 12.47 AM me cae el último pedido ya para retirarme a mi casa a descansar. Me dio un poco de temor por la hora y la zona. Llegué a la 1.10 al domicilio del cliente, le escribí al chat de la aplicación y no respondía. Lo llamé como 23 veces y no respondía”, así comenzaba a escribir su relato el joven en su cuenta.

Tras no obtener respuesta del dueño de la comida, decidió contactarse con la aplicación para ver cómo podía resolver el inconveniente. “Ya eran las 2 am y de Rappi me dijeron que tenía que devolver el pedido mañana o de lo contrario tendría que pagarlo. Qué estupidez volver mañana cuando es comida. La comida se malogra”, continuó.

Si bien desde la empresa le pidieron regresar al día siguiente, al repartidor se le ocurrió una mejor idea mientras manejaba por las calles de Lima: “Recordé donde vivían dos abuelitos,(...) Tal vez no es mucho, pero sé que con lo que les compartí Dios me bendice con salud y trabajo. Espero que con este video llegue a tocar sus corazones y puedan regalarles algo”, concluyó el joven en el texto que compartió junto al video.

El clip alcanzó mas de 100 mil reproducciones y 8 mil likes. “¡Genial! Yo tengo ropita de mi papito y abuelito que en paz descansen y quiero regalarlo, no sabía dónde pero ahora que vi este video ya sé”, “Gracias por regalarlo. Dios te bendice”, “Eres lo máximo”, “¡Grande! ese pequeño detalle te va a traer muchas recompensas, ¡ya verás!, “Tal vez el pedido era destinado para eso”, fueron algunos comentarios que le dejaron los usuarios de TikTok.