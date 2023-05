Cumplía 80 años, se orinó y su hija la mandó al geriátrico: la reacción del chofer que la llevó conmovió

Un conductor de una aplicación relató su encuentro con una mujer de 80 años mientras realizaba un viaje. El hombre, visiblemente conmocionado, compartió la experiencia en un video publicado en Tik Tok que conmovió a miles de usuarios en la plataforma.

Según el relato del conductor, recibió una solicitud de viaje y al llegar al destino se encontró con una anciana que lloraba mientras sostenía unas bolsas con ropa y elementos personales. Intrigado por la situación, notó que alguien desde la ventana observaba la escena sin intervenir. Movilizado por la tristeza de la mujer, el joven le preguntó qué le sucedía, buscando brindarle ayuda y consuelo.

La anciana, entre lágrimas, le confesó: “No quiero irme, solo me hice pipí. Dile a mi hija que no he hecho nada malo, puedo lavar mi propia ropa, solo me hice pipí, no he hecho nada malo”. Al parecer, la abuela se había orinado ya que sufre de incontinencia. Este percance provocó la ira de su yerno quien la insultó y echó de casa. Mientras esto ocurría, la hija de la mujer, no la defendió en ningún momento.

Cuando el chófer comenzó el viaje con destino a un asilo cercano, la anciana bajó la ventanilla del auto y realizó una señal de la cruz con sus manos a modo de bendición.

Finalmente, una vez que llegaron, el conductor quedó impactado y angustiado, ya que no podía creer la situación en la que se encontraba la abuelita. Sin embargo, expresó su esperanza de que dentro del asilo ella no sufriría como en su casa, junto a su hija y yerno, detalla Infobae.

El video en TikTok tiene más de 26 millones de reproducciones y generó una gran cantidad de comentarios y muestras de solidaridad hacia la anciana y el conductor. En ese sentido, muchos usuarios se conmovieron por la historia y expresaron su apoyo, esperando que la mujer encuentre la felicidad y el cuidado que merece en su nueva residencia.

Seguí leyendo