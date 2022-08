Un científico francés difundió una imagen de una rodaja de chorizo como si fuera una estrella

Un reconocido físico francés posteó esta semana una imagen de una feta de chorizo y la hizo pasar como si fuera una imagen de la estrella Próxima Centauri, enviada por el telescopio espacial James Webb.

Según informó TN, después de muchos comentarios y críticas, el científico se vio obligado a pedir perdón por la broma y expresó en su disculpa que: “Ningún objeto perteneciente a la charcutería española existe en otro lugar que no sea la Tierra”.

El domingo pasado, Etienne Klein, Director de investigaciones en el CEA -La Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas de Francia- publicó en Twitter una curiosa y llamativa foto. En la descripción relataba que la imagen procedía del telescopio espacial James Webb y que era una de las estrellas más cercanas al sol.

En el tuit, Kein afirmó que se trataba de una foto de Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol, situada a 4,2 años luz. Y luego reflexionó: “Fue tomada por el JWST. Este nivel de detalle... Un nuevo mundo se revela día tras día”.

La foto de Klein despertó un interesante debate en Twitter y dentro de la comunidad científica. Algunos usuarios detectaron inmediatamente la imagen como lo que realmente era, otros cayeron en la trampa y comenzaron a compartir la imagen, sorprendidos por el descubrimiento.

No obstante, no todo el mundo se tomó con buen humor la broma y muchos cuestionaron que venga de una persona que trabaja como Director de investigaciones de un organismo tan importante. Algunas respuestas consideraron inapropiado el chiste y respondieron que compartir este tipo de cosas sin especificar desde el primer tuit que se trata de una información falsa, cuando se sabe la velocidad a la que se propaga, no es correcto.

Las cataratas de reclamos y quejas llevó a Klein a emitir su disculpa este miércoles. El físico, finalmente tuiteó: “En vista de algunos comentarios, me siento obligado a aclarar que este tuit que muestra una supuesta instantánea de Próxima Centauri era una forma de diversión”.

En su derecho a réplica, Kein dejó otra reflexión y explicó que su tuit fue un llamado de atención que la gente tenga prudencia respecto a las imágenes que ven y comparten en Internet, porque no todo lo que circula es real. Y aclaró que: “Ningún objeto de la charcutería española existe en otro lugar que no sea la Tierra”.

Para finalizar esta situación, el científico concluyó el tema con la siguiente frase: “Vengo a presentar mis disculpas a quienes se hayan podido escandalizar por mi broma, que no tenía nada de original”.