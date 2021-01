Un artista se hace viral por pedir a Biden participar de su juramento “Por 100.000 dólares, menos que Cher”

El próximo 20 de enero tendrá lugar en Washington DC, el juramento del 46º presidente de los Estados Unidos , Joe Biden . Es un momento complicado para el país del norte luego de la toma del Capitolio , el pasado 6 de enero, pero todo sigue en marcha y la seguridad suficientemente preparada para que todo vaya según lo previsto. Para agregarle un poco de humor al difícil momento y por si al dirigente demócrata le falta una actuación para amenizar el acto, el artista Nick Lutsko se ofreció para ello.

Lutsko, quien trabaja haciendo música para Netflix y es creador de contenidos en las diferentes redes sociales con sus vídeos y sus streamings, publicó esta semana un vídeo con el que pedía al presidente entrante, de forma muy original, cantar en su juramento.

La letra de este joven estadounidense, la cuál compartió en su Twitter @NickLutsko, dice así: “Seguramente es la peor canción que hayas oído en una emisora. Es complicado creer que vayamos a encontrar una manera de curar esta nación, pero tenemos que empezar por algún sitio, así que, Joe, déjame cantar en tu jura”, y agrega: “América, levántate, mano a manos nos haremos más grandes. Estoy feliz de liderar la causa y solo cuesta 100.000 dólares”.

Entonces, Lutsko dice, cantando, que su precio es casi un robo para el pues es mucho más barato que artistas como Elton John, Sting, Cher, Axl Rose, Neil Diamond, entre otros; pero, eso sí, comparable al de Arthur Garfunkel, del dúo de rock Simon and Garfunkel.

“Mi madre ha vuelto y su novio está loco, piensa que maté a sus pájaros. Si no le pago 100.000 dólares, mi cara tendrá un aspecto aún peor”, canta, dando explicación por el dinero y el aspecto de sus heridas.

Siguiendo en tono humorístico, Nick Lutsko pidió que le enviara el dinero a través de la plataforma Venmo, y subió un vídeo de cómo miraba la pantalla esperando que le llegara el pago.

Pero, claramente, no le ha llegado nada, solamente las risas y aplausos de sus seguidores, entre los que se incluyen humoristas y presentadores famosos, a los que les ha encantado esta original canción. Y también los mensajes de otros tuiteros que mencionan directamente a Joe Biden para que lo vea y lo contraten. De hecho, el hashtag #JoeLetNickSing (Joe, deja cantar a Nick) se convirtió en trending topic en los últimos días.

Lamentablemente su petición no ha surgido efecto, pues ya se confirmó que Justin Timberlake, Demi Lovato y Bon Jovi serán los artistas que actuarán en la investidura del próximo presidente.

Por ello, Nick Lutsko se animó incluso pedirle a Timberlake ser uno de sus bailarines de fondo.

“Joe Biden, estás infringiendo mi derecho constitucional de cantar en tu investidura por 100.000 dólares”, se quejó en broma el artista. Pero no pasa nada, porque se está planteando organizar su propia jura como futuro presidente de Halloween y vender entradas a 100 dólares.

Nick Lutsko no desespera y, al ver que su petición no prospera, se ha postulado para otros actos: “Hago exactamente la misma oferta para el intermedio de la Super Bowl. Soy más barato que The Weeknd”.