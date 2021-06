Un ángel con bandeja: un mozo salvó a una mujer de un acosador con un mensaje en el ticket

Un mozo en Estados Unidos salvó a una joven que estaba siendo acosada gracias a un mensaje escrito en la cuenta. El hombre se dio cuenta de la situación y no dudó en actuar.

Ocurrió en Florida. La historia se conoció luego de que la propia mujer la contara en su cuenta de Twitter. “¡Un hombre me estaba acosando y el camarero me pasó esta nota disimulando como si fuera mi recibo!”, escribió la joven.

“Es el tipo de barman que todo el mundo necesita”, añadió la clienta junto a una fotografía de Max Gutiérrez con el recibo en sus manos.

Allí había escrito el siguiente mensaje: “Si este hombre la está molestando, ponga su coleta en su otro hombro y le sacaré de aquí. Me está dando escalofríos”.

La joven hizo lo propio y el camarero entró en acción. “Terminó teniendo que gritarle literalmente al tipo ‘tienes que alejarte de esta chica que claramente no está interesada’ y el tipo dijo ‘eso fue un poco agresivo’ y él dijo ‘bueno, estas coqueteando agresivamente con ellas, tienes que irte’”, dijo Trinity.

Más tarde, Gutiérrez contó su versión en Reddit. “Este tipo estuvo emitiendo vibraciones muy extrañas durante bastante tiempo, le vigilé, traté de darle una oportunidad, traté de dejar que las chicas le dijeran que no y dejarlo así, pero él no aceptó un no por respuesta y siguió molestándolas, así que finalmente le grité y lo hice irse”.

Después Trinity le pidió a Max que posara con la nota después de que se marchó el cliente acosador “solo para mostrar mi agradecimiento”. Esa fue la imagen que se volvió viral.

Aunque en esta oportunidad la acción del camarero surgió de forma espontánea, bares de todo el mundo han implementado “protocolos” para evitar el acoso y proteger a las mujeres.

Dichos protocolos suelen estar en los baños de las mujeres y van desde pedir un trato específico - a modo de contraseña - o simplemente alertar al personal de seguridad.