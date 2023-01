Un albañil no tenía escalera, se las ingenió para poder llegar a la parte alta de la obra y se volvió viral

Un hombre se volvió viral en Perú luego de que un video mostrara su creativa forma de resolver problemas. Se trata de un albañil que, a falta de escaleras para trabajar, se calzó unos zapatos con tacos para estar a la altura deseada. El hecho fue compartido en TikTok y suma 1.3 millones de visitas.

Quien compartió el momento con más de un millón de personas en la red social asiática fue el usuario @daniel_perez.123. Si bien la publicación se realizó hace 2 meses, la solución del albañil es tan ingeniosa como graciosa, por lo que aún siguen recolectando me gustas y comentarios.

El video comienza con una voz relatora que contextualiza la escena: “cuando eres albañil y no tienes escalera”, se puede escuchar mientras vemos a un hombre muy serio y concentrado en su trabajo.

Acto seguido, la famosa cumbia de Los Sultanes empieza a sonar y la voz anuncia: “Pero sí tienes tacones”. Es allí cuando vemos la creativa forma en la que el albañil suplantó a su escalera con unos zapatos negros con strass y taco alto.

Su inventiva hizo reír a miles de usuarios, que no dejaron pasar la oportunidad de comentar elogios a su inteligencia y, por qué no, a su nuevo look.

“Podrás criticar mis medios pero no mis resultados”, “la esposa viendo donde están sus zapatos”, “sin escalera, pero sin glamour jamás”, “a eso se le llama estrategia” y concluyeron con un “siempre diva”.