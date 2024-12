Tuvo una cita con un chico y al día siguiente recibió un incómodo mensaje que generó debate en las redes

El mundo de las citas puede ser muy impredecible, con experiencias que van desde lo inolvidable hasta lo más insólito. En esta ocasión, una historia se volvió viral en las redes sociales cuando una joven compartió los mensajes que recibió tras una salida con un chico.

La publicación acumula más de 5.3 millones de visualizaciones y 62 mil “me gustas”. Además, generó todo tipo de reacciones entre los usuarios, donde algunos se mostraron a favor de la actuación del joven, mientras que la gran mayoría lo criticaron y repudiaron su pedido.

En la red social X, la usuaria @aeramimor publicó capturas de los mensajes que su amiga había recibido tras una cita. “Hoy en citas by Nerea: un flaco invitó a salir a una amiga. Hoy ella se levantó con este mensaje. ¿Qué se responde?”, escribió la joven, mostrando su sorpresa ante la situación.

La historia de una cita que se volvió viral en X / @aeranimor

En el mensaje, el joven comenzó diciendo: “¿Cómo va? Qué noche rara terminó siendo jaja. Che, ¿te jode si dividimos lo de anoche?”. Al principio pareció una simple consulta, pero con los siguientes mensajes la situación tomó otro rumbo.

“Cuando pensaba que el flaco no la podía empeorar más, me sorprendió”, escribió la usuaria. La razón de su asombro fue que el joven envió una captura de la calculadora donde había detallado el total de los gastos divididos por dos. Además, añadió: “Descontá obvio el helado y el tip que pasaste”.

La historia de una cita que se volvió viral en X / @aeranimor

Ante el peculiar pedido, la joven que asistió a la cita no se quedó callada, se mostró enojada y respondió con un mensaje contundente.

“Hola Mati, acá va la transferencia. Ayer estuve trabajando todo el día y cuando vi ya era tarde. Solo quiero decirte, si te sirve de algo porque no soy quién para dar consejos, pero si salís con alguien, no finjas ser el caballero solo para quedar bien con el mozo cuando traen la cuenta. Te ofrecí pagar, te ofrecí poner mi tarjeta. Te ofrecí el efectivo que tenía en ese momento (unos $30.000 y pico) y me dijiste que no”.

En el mismo escrito, la joven agregó: “¿O me pediste la mitad post cita porque no fue lo que esperabas? No lo sé y no importa, fue incómodo y más teniendo en cuenta que la anterior salida pagué yo y en ningún momento atinaste a pagar y ofrecer enviarme la mitad. Comprendo que son tiempos complicados, así que no pasa nada. Un beso”.

La historia de una cita que se volvió viral en X / @aeranimor

Tras el extenso mensaje, el joven respondió: “Y perdón, un embole que no se dió. Fue lindo conocerte igual. Beso”. Además, le pasó su cuenta de mercado pago para que le enviara el dinero solicitado. Sin dudar, la joven le contestó con la captura de la transferencia.

La historia de una cita que se volvió viral en X / @aeranimor

Reacción de los usuarios

Los internautas opinaron sobre lo sucedido en la caja de comentarios. La gran mayoría mencionó que el joven se portó como un “rata”, teniendo en cuenta que en la primera cita la joven había enfrentado el 100% de los gastos. “La manera en la que esa reina domo y devoro impresionante”, comentaron, con la icónica imagen de Moria Casán.

“Por qué le transfirió”, se preguntó una usuaria, a modo grito. “Ojalá que la próxima cita de ese pelotudo sea con una viuda negra y le afane todo”, escribió otro polémicamente. “Yo opino que la primera cita paga el hombre, ya que es para conocer a la persona y dar buena impresión. Imagínate ser ratón desde la cita número 1″, indicó otro, recibiendo varios likes.