Tras las PASO, se hace viral una entrevista al papa Francisco: “Le tengo miedo a los salvadores sin historia”

El papa Francisco brindó una entrevista al canal C5N en marzo de este año. Se refirió a una batería de temas diversos. Entre ellos, abordó la realidad de la Argentina y manifestó su preocupación por “el avance del ultraderecha”, al tiempo que explicó que el único antídoto para combatirla es “la justicia social”. En los últimos días y luego del triunfo de Javier Milei en las Paso nacionales, varias cuentas en redes sociales recordaron las palabras de Francisco.

En el fragmento que se viralizó se lo escucha decir recordar la historia política de Alemania antes del surgimiento de nazismo “El lio tremendo que había en Alemania después del final del gobierno de Bormann. No encontraban quién llevará adelante las cosas. Franz von Papen fue el responsable de esto, que presentó un político nuevo, que hablaba lindo, que sedujo a la gente, se llamaba Adolfo. Y todo el mundo dijo ´bueno, probemos con este, que nadie lo conoce, nos conocemos sus raíces, nos conocemos su convicción´ y todos votaron a Adolfito. Y así terminamos, ¿no?” sentenció el pontífice.

Ante la pregunta del periodista sobre si hablaba de la Argentina el Papa contestó: “Yo le tengo miedo a los salvadores sin mi historia. Cuando se viene un salvador sin historia, sospecha.”

Más sobre la entrevista

Jorge Bergoglio se refirió al odio dentro de la política y afirmó que es producto de “una destilación de lo que producen algunos malos políticos. La política es una vocación de nobleza, si uno la uso mal y la corrompe produce la reacción en el otro”.

El papa Francisco en la Plaza de San Pedro en la Ciudad de Vaticano

Francisco fue consultado por si lo preocupa el avance de la ultraderecha y respondió “Siempre. La ultraderecha se recompone. Es curioso. Porque es centrípeta, no centrífuga. No crea hacia afuera posibilidades de reforma”, sostuvo el sumo pontífice. Y al fin, planteó un “antídoto” -palabra de su entrevistador- particularmente peronista: “La justicia social, no hay otro. Si querés discutir con un político, con un pensador de ultraderecha, hablá de justicia social. Hablá en horizontal”, remató.

Seguí leyendo