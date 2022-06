Trabajó 27 años para una empresa y lo recompensaron con una bolsa de caramelos y dos lapiceras

Un hombre que trabajó 27 años ininterrumpidamente para una cadena de comida rápida, fue “premiado” con una bolsa de caramelos y dos lápiceras, entre otras cosas.

Un usuario de Twitter compartió un video donde se ve a Kevin Ford mostrando los regalos que le dieron en un local del aeropuerto en Las Vegas (EE.UU.).

“La recompensa que mi trabajo me dio por 27 años, nunca me perdí un día de trabajo… Gracias”, se lee en la secuencia que generó un debate en las redes sociales.

“La empresa me envió un montón de cosas que tenían por ahí. Estoy feliz por cualquier cosa, estoy agradecido por cualquier cosa que recibo, no soy ese tipo de persona, créanme. He pasado por mucho. Es una gran empresa, estuve ahí 27 años. Pero como la mayoría de las grandes corporaciones, han perdido el contacto con sus trabajadores, y por el Covid comenzaron recortando programas”, dijo Ford.

“Solíamos recibir cheques durante 20 años, y eso es lo que realmente pensé que era la entrada de cine. Ni siquiera eran dos entradas para el cine, era una. Así que dije ‘esto es demasiado’, no lo puedo creer, parecía que eran cosas que tenían por ahí que juntaron”, agregó el hombre.

Según informó La Vanguardia, tras la repercusión del video Burger King emitió un comunicado para referirse a lo sucedido.

“La marca Burger King y sus muchos franquiciados en todo el país están comprometidos con el reconocimiento y la celebración de los logros de los miles de personas que prestan servicios en una amplia gama de funciones, todos ellos dedicados a proporcionar a nuestros huéspedes una experiencia de clase mundial”, expresaron.

En tanto, la hija de Kevin decidió abrir una cuenta por si la gente quería apoyar económicamente a su padre tras su jubilación. Hasta el momento han recaudado casi 140.000 dólares.