Toti Pasman furioso contra el Chavo Fucks: “Sos un falso, no vales la pena”

El periodista Toti Pasman explotó contra el Chavo Fucks después de que el panelista de ESPN F90 criticara contra el conductor de La Red, sin nombrarlo, por haber pedido de rodillas que Ángel Di María no jugara más en la Selección Argentina. Pasman realizó una editorial larga en su programa de radio dedicada solamente al periodista de ESPN.

La historia comenzó este miércoles al mediodía cuando en el programa del Pollo Vignolo, ESPN F90, el periodista Diego “Chavo” Fucks. “Somos tan especiales que la fecha anterior a la final de la Copa América se arrodilló pidiendo que Di María no jugara (por Pasman). Un año sin jugar estuvo y ahora lo pasean en autobomba, cosa que me alegra porque lo merece” disparó el Chavo.

Llegó la noche del miércoles y apareció la respuesta de Pasman, en su programa de La Red. “A mí si hay algo que no me gusta es la gente falsa” soltó Toti para empezar su columna. “La verdad que algunos tipos se hagan los amigos y después me maten en televisión, no me lo banco. Y como no es la primera vez que pasa, hoy me harté y lo voy a desenmascarar”.

Toti Pasman admitió haberse equivocado con su mensaje para Di María

Para esclarecer, el periodista Pasman contó intimidades con Fucks, aunque todavía sin nombrarlo. “Me llegó, “che, tal te está matando en televisión y como no es la primera vez que lo hace y después me manda mensajes haciéndose el amigo... Hoy repasaba los whatsapp que me mandaba. ´Toti querido, abrazo grande amigo’, ‘yendo a la cancha de Arsenal escuchándote’, cuando tuve Covid ‘cómo estás, cuídate, papá’”.

Finalmente lo mencionó y empezó a tirarle con todo. “Estoy hablando del Chavo Fucks. Hoy me demostraste Chavo, que sos un falso. Sos un falluto, sos esa clase de tipo que no vale la pena. Sos de esos que te dan un abrazo y después te clavan un puñal por la espalda. Y no es la primera vez que lo hacés”.

Toti sorprendió y aceptó sus errores en las críticas a Di María. “Lo dije, fue un desliz en mi carrera y lo acepto. Uno tiene que aprender de sus errores, y esa vez me equivoqué. Yo realmente pensaba que el ciclo de Di María estaba terminado y me equivoqué. El tipo me demostró que estaba equivocado con el gol que hizo en el Maracaná”.

Después siguió su editorial dándose algunos méritos a sí mismo. “También pensaba que estaba terminando el ciclo de Higuain, el de Agüero, el de Romero, el de Rojo y tuve razón” aseguró Pasman, una vez más en modo anti, como hizo contra Messi durante los últimos 8 años.

“Yo en lo que me equivoqué fue en las formas. Conducía “El show del fútbol”, hice un acting, salió mal. Está bien, me la banco. Ahora que vos te hagas el amigo, que me mandes mensajitos, ‘Toti querido, abrazo grande, amigo’, ‘te paso este dato de Benjamín Garré’, otro día nos reíamos juntos de los ‘chupa Gallardo’” agregó el conductor.

Por otro lado, volvió a contar intimidades con el Chavo: “Revisando los whatsapp de mi ex amigo el Chavo Fucks, me encontré que deliraba a un compañero suyo de F90, a uno de esos que suben fotos, comen asado y tienen un grupo divino, lo deliraba. Si se ríe de uno de sus compañeros que comparte todos los días, por supuesto de mí se va a burlar y me va a liquidar cada vez que pueda. Pero bueno, me cansé Chavito”.

Mientras se quejaba de la falta de códigos de Fucks, Pasman narró lo que otro colega le había dicho, pero en privado. “Ya me lo había anticipado Martín Liberman hace mucho tiempo. Me dijo ‘tené cuidado con el Chavo, que es un falso’.

Para finalizar, alertó a sus compañeros, compañeros del Chavo en ESPN. “Tené cuidado Tali (Damián Irribarren), tene cuidado Yarroch, porque te das vuelta y te van a clavar una puñalada. Es una decepción, no es la primera ni será la última, pero me siento decepcionado por un tipo que la verdad pensé que me escribía con sinceridad, pero cada vez que tiene la oportunidad en televisión me liquida. Porque dejé pasar varias el año pasado”.