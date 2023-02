Tomás Holder respondió preguntas posando frente al espejo y solo se tapó con una toalla en la mano

Fue en su Instagram, donde Tomás Holder, respondió las preguntas que sus fans habían dejado en la caja de la encuesta. Lo curioso fue que el influencer no posó con ropa para la foto de fondo.

La selfie, en el espejo, contenía una etiqueta con una caja de preguntas de las que ofrece Instagram. Esto lo realizó después de los días que se tomó para cuidarse, luego de algunos ataques de pánico.

Ni la selección de Holder, ni las preguntas de los seguidores, tuvieron algún tipo de filtro. Ambas partes fueron a lo polémico, lo sentimental, lo sexual e incluso, metió algún consejo.

En esta dinámica, aseguró que está soltero, pero con intenciones de formar una pareja. Fue consultado por la compañera de Gran Hermano, Martina Stewart Usher, la cual aclaró que únicamente se trata de una amiga.

El influencer posó sin ropa y respondió las preguntas de sus fans.

Afirmó, entre otras cosas, que sus posiciones favoritas en la cama son las que lo involucran a él arriba. Desde este tema, también contó que estuvo con una mujer de 42 años, siendo la más grande con la que ha tenido relaciones.

Tomás también tuvo el momento para aclarar que se fija más en la cara que en el físico de las chicas, aunque, confesó que mira más la cola que los pechos.

Cuando fue consultado por el tema de la exposición, respondió: “El que tenga miedo a morir que no nazca”. A continuación afirmó que este año 2023 quiere viajar y trabajar en redes.

También aprovechó el tiempo para aclarar que espera ser reconocido “Como a un pibe sincero, soñador, canchero y personaje que la vivió sin molestar a nadie”.

El problema de adicciones que afronta Holder

Su alejamiento de redes se debió al gran problema de drogas que estuvo atravesando el influencer. Fue su madre quien aseguró que cayó en estas. Gisela Gordillo, mamá del mediático, contó que Tomás no estaba haciendo, ni comiendo bien.

Todo, también está englobado en el trastorno de disociación que él está padeciendo. Su personaje, “Holder”, ama salir de fiesta y estar rodeado de mujeres. Según Gordillo, esto lo llevo a tener adicciones.

“Cayó en las adicciones de éxtasis y las pastillas por vivir de fiesta en fiesta después de salir de La Casa”, expresó la madre.

“Tiene que cambiar los hábitos, y juntarse con otra gente. Estaba con personas de 45 años y eso no me gusta. Esa es mi edad y yo no estoy con gente de 22 años”, sentenció la mamá de Tomás Holder.

El joven cumplió con una desintoxicación que fue obligación de su madre. Debido a que a sus 22 años, estaba teniendo salidas que le estaban perjudicando su estado de salud.