Tomás Holder hablo sobre su peso y reveló el trastorno que padece

Tomás Holder, exintegrante de Gran Hermano 2022, se transformó en una de las figuras más polémicas de la televisión argentina, ya que tanto sus dichos como sus acciones causaron revuelo en su paso por la caa más famosa del país.

En las últimas horas, el joven oriundo de Rosario brindó una entrevista al medio Pronto y brindó algunos detalles sobre la obsesión que posee con su cuerpo: “Mi cambio fue en una época de transformación no solo física sino también mental. Crecí física y mentalmente también. Cuando era chico, tenía muchas inseguridades por un cuerpo en el que no me sentía del todo bien o cómodo. No me gustaba y de grande por suerte tuve la virtud de que se me haga fácil entrenar. Hoy en día puedo pasarme dos horas en el gimnasio y me encanta. No la paso mal, lo disfruto y me encantan las dietas y la buena comida”, comenzó.

Luego habló de su relación con los anabólicos, donde no esconde la fascinación que este producto le produce: “Sí, y me hago cargo. No tengo ningún problema en decirlo. Son anabólicos y la gente que lo ve mal está totalmente equivocada y tiene la mente muy cerrada. Si bien me inyecto, hago todo bajo controles médicos y todo con la salud monitoreada. Creo que lo que yo me meta en mi cuerpo y haga con mi salud, es tema mío. No tiene por qué molestar a los demás. Si lo hacés con cuidado y con controles médicos, no. Me hago análisis médicos cada dos meses y me da todo bien. Siempre tiene que haber un descanso de por medio”.

La enfermedad que padece Tomás Holder

En esta misma entrevista que Tomás Holder realizó, también se tomó su tiempo para hablar del trastorno que padece, que es la vigorexia: “Quiero estar más grandote. Toda la gente que está en este deporte sufrimos de vigorexia. Es una enfermedad porque nos vemos al espejo y nos sentimos flacos. Entonces, queremos más y más”.

Además, reveló cuánto está pesando en estos momentos y cuanto planea llegar: " Actualmente estoy pesando 110 kilos y me veo chico. Quiero llegar a 140. Siento que me falta más y sé que está en mi cabeza. Pero soy consciente de que el día que forme una familia, se termina todo esto. No voy a jugar con estas cosas”, sentenció.