TikTok: perritos destrozaron billetes de 500 pesos del ahorro de su dueña y el video se volvió viral

Durante la pandemia por coronavirus, TikTok se perfiló como una de las aplicaciones con mayor crecimiento, lo que se puede comprobar al dar una mirada al contenido variado que ofrece, ya que es posible encontrar por igual videos graciosos, trágicos, informativos entre muchos otros.

Entre los videos se pueden encontrar varios relacionados con mascotas como gatos y perros, y sobre todo las travesuras que le han jugado a sus respectivos dueños.

Este es el caso de dos clips subidos a esta red social por la usuaria @_feery_, quien mostró cómo sus perritos destrozaron los billetes de 500 pesos de su aguinaldo. La mujer llegó a su casa y se llevó la gran sorpresa de encontrar su dinero destrozado y por todas partes, por lo que decidió mostrar el hecho por medio videos. En el primero de ellos, mientras se ven los billetes destrozados y colocados sobre una mesa, se escucha, a modo de broma, una voz que reza: “Y las voces de mi mente me dicen mátalo, mátalo, mátalo”.

El video de TikTok rápidamente se volvió viral, a tal grado que, hasta el momento, cuenta con más de 200 millones de “Me Gusta” y más de 3 millones de reproducciones ý más de 2 mil comentarios que lamentaron el caso. Acompañado con la frase “¡Mis ahorros, mi dinero!”, el segundo video se muestra una perspectiva diferente del dinero hecho pedazos y de los dos responsables. Este segundo corto cuenta con más de 4 mil “Me Gusta” y más de 57 mil reproducciones.

La solidaridad de los tiktokers

Al respecto, los usuarios de la red social de videos cortos tomaron con humor lo hecho por los perritos, por lo que se pueden encontrar diversos comentarios jocosos como “Chale firulais ya no hay pa’ las croquetas” y “Firulais = Pero yo qué hice, solo jugaba”, “Jajaja me muero”; “Y mis billetes”; “Lindo perrito, pero te quedas sin croquetas porque no tenemos dinero” Entre los comentarios también se observan algunas recomendaciones sobre qué hacer con los billetes rotos.