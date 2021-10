TikTok: necesitaba imprimir, se metió en un local pensando que era un ciber y se llevó una gran sorpresa

Una nueva historia se volvió viral en TikTok. En este caso, la protagonista es una joven que contó en la red social que ingresó en un local pensando que era un ciber, pero le terminaron ofreciendo una bebida y hasta pozole (plato típico de México).

Fathyma Lex detalló que necesitaba imprimir algunos documentos para postularse para una beca; sin embargo, al no tener impresora salió de su casa en la busca de un cibercafé donde pudiera obtener esas hojas.

La usuaria añadió que recorrió varias calles en busca de un cibercafé pero estaban cerrados o “no tenían impresiones”, lo cual le pareció extraño ya que es una de las principales funciones de esos lugares.

La chica contó que perseveró hasta encontrar un establecimiento más hasta que finalmente después de mucho caminar halló un cibercafé; o por lo menos eso pensó.

“Seguí caminando y caminando hasta encontrar un ciber. Y eso pasó, encontré uno que la verdad sí se me hizo muy peculiar porque nada más tenía dos computadoras pero dije ‘este no es el momento de estar de juzgona’ y me metí”, contó.

La joven narró que ingresó al lugar, saludó a un señor que estaba ahí y se sentó en una computadora, la prendió y le pidió un mouse al hombre quien se lo dio y la dejó trabajar ahí sin interrumpirla.

Pero, llegaron unos niños y comenzaron a sacar recipientes, uno de ellos se acercó a ofrecerle un vaso con refresco y ella lo aceptó y bebió pensando que era amabilidad de los dueños, pero comenzó a sospechar cuando le ofrecieron un plato de pozole.

Fathyma detalló que cuando imprimió sus papeles preguntó cuánto dinero debía por los servicios, pero el señor le dijo que no se trataba de un cibercafé pero no quiso decirle porque no quería interrumpirla.

“Yo empecé a sentir la cara pero si bien caliente, le dije ‘pero cómo que no es ciber, señor, ¿por qué no me dijo?’ y dice ‘no, muchacha, es que yo te vi muy concentrada y la verdad es que no te quise interrumpir’”.

Finalmente, la chica afirmó que dejó 20 pesos al señor y se fue con mucha pena del lugar, pero posteriormente le regalaron una impresora con la beca.