TikTok: invitó a su mejor amiga modelo a su boda y luego se arrepintió porque lucía mejor que ella

Un hecho insólito ocurrió en Alemania luego de que una joven decidiera retirar de la lista de invitados de su boda a su mejor amiga tras notar que la modelo se veía mejor con el vestido de dama de honor que ella con el vestido de novia.

Así lo dio a conocer Alena quien es residente de Heidelber y que a través de TikTok explicó que nunca se imaginó que su amiga cercana la desinvitaría de por qué se veía mejor que la novia con el vestido que ella personalmente le eligió.

La mujer opto que Alena usaría un vestido de diseñador en color azul y bronceado, sin embargo, la novia comenzó a dudó de haberla invitado ya que pensó que la modelo podría echar a perder la mágica noche por lo que le avisó que ya no podía asistir más.

La modelo decidió compartir la historia en su cuenta personal de TikTok sin pensar que pronto se volvería viral, ya que en poco más de una semana su publicación alcanzo los más de 10 millones de visualizaciones, y posiblemente causó una gran incomodidad a quien supuestamente era su amiga.

“Mi amiga cercana no me invitó a su boda porque pensó que me veía demasiado bien con el vestido que eligió para mí”, escribió Alena en la descripción del video de Tik Tok.

Posteriormente mostró algunas de las fotos en las que lució de manera espectacular el escotado y hermoso vestido.

Alena dijo que “no podía entender” cómo su amiga decidió sacarla de la lista de invitados pues supuso que posiblemente ella tiene problemas con su apariencia, ya que fue ella misma quien eligió el vestido que habría de usar esa noche.

Como era de esperarse, la publicación de Alena causó gran controversia en TikTok, ya que algunos usuarios comentaron que de haber estado en la situación de su amiga lo que esperarían sin importar la situación es que se viera hermosa.

Por otro lado, algunos internautas señalaron la falta de seguridad de la novia, que prefirió desinvitar a su amiga por miedo a perder protagonismo en la nupcia.