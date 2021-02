Tiene cuatro años y es furor en las redes por sus originales canciones

Puede que a muchos artistas les cueste crear temas musicales que se transformen en éxitos o incluso recurrir a otros autores y ellos ponerle la voz. Este no es el caso de Milan Marie, una niña de cuatro años que con su imaginación y sinceridad se hizo viral por sus creativas canciones como “Dejame en Paz”.

La niña originaria de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, suele crear sus canciones mientras va en el auto acompañando a su madre, Jovan Phillips-Lloyd, que la filma para luego subir el material a las redes sociales .

Una de las melodías que más repercusiones tuvo en Instagram fue Leave Me Alone (dejame en paz). “Solo yo conmigo misma. Quiero que me dejes en paz. Déjame en paz”, es todo lo que dice la letra.

Además de las simpáticas rimas y peticiones, la pequeña tiene una gran cantidad de seguidores porque sostiene muchas notas durante sus “shows” y también canta notas altas, dando cuenta de que podría ser una gran cantante.

La pequeña estrella que cuenta con casi 400 mil seguidores en Instagram no solo cuenta con el éxito de “Leave Me Alone” sino que cuenta con otros temas como “Juice and Handzatizer” (jugo y desinfectante) que va de la mano con la pandemia actual.