Tiene autismo, solicitó empleo a su “futuro jefe” con una emotiva carta y pidió que se arriesguen por él

Un joven estadounidense con autismo rompió las redes tras viralizarse su original forma de buscar trabajar. Se trata de Ryan Lowry, un adolescente de 19 años, que ha llamado la atención gracias a una carta que ha compartido través de Linkedin, en la cual expone sus habilidades y pide que se arriesguen por él.

Su emocionante historia comenzó cuando se creó un perfil en esta red social. En un principio su familia pensó que, más que conseguir un trabajo, Ryan podría hacer más amistades y contactos. Pero la carta viral que ha escrito el joven le ha traído, finalmente, multitud de oportunidades de empleo.

La carta no es ni más ni menos que una sincera presentación del joven a su “futuro jefe”, a quien explica su condición y sus habilidades de manera tan clara que consiguió la atención de empresas como Amazon, Dell o Microsoft.

La carta, tras presentarse y contar su situación, reza de la siguiente manera: “También tengo un gran sentido del humor, tengo un don para las matemáticas, soy muy bueno con las tecnologías y aprendo muy rápido”.

La carta que se volvió viral

“Estoy interesado en un trabajo en animación o sistemas. Soy consciente de que alguien como tú puede darme una oportunidad, no aprendo como el resto de la gente, Necesitaré un mentor que me enseñe, pero aprendo rápido. Una vez que me lo explican, ya lo tengo. Prometo que si me contrata y me enseña, estará contento de haberlo hecho”, termina explicando Ryan.

La carta ya cuenta con infinidad de comentarios y más de 7 millones de reacciones. Y a día de hoy, según afirma el medio The Washington Post, Ryan ha comenzado sesiones individuales con un animador local para seguir estudiando lo que le gusta.