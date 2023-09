Tiene 75 años y se ha hecho viral al ser conocida como “la youtuber de las Matemáticas”

María Inés Baragatti, una profesora de matemáticas de 75 años, se ha convertido en un fenómeno en YouTube, superando el millón de visitas con sus clases magistrales. Aunque ya está jubilada, su pasión y claridad al explicar las matemáticas la han convertido en un éxito inmediato en la plataforma. “Cuando uno enseña algo, tiene que preguntarse para qué y por qué, ‘está en el programa’ no es respuesta suficiente”, cuenta a PERFIL la profesora de matemáticas que acaba de ser distinguida por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

La historia de la “profe youtuber” comenzó cuando uno de sus antiguos alumnos compartió uno de sus videos en YouTube. La forma apasionada y efectiva en que explicaba las matemáticas atrajo la atención de un público masivo. Sus lecciones, que siguen siendo gratuitas, llegaron a más de un millón de visualizaciones.

Baragatti dio clases durante más de cuatro décadas en universidades como la de La Plata y la de Quilmes. Aunque ya está jubilada, sigue brindando clases de apoyo gratuitas a quienes las necesitan. Incluso acude con alegría cuando la llaman para dar clases especiales en la universidad.

“Mi nieto está terminando la escuela primaria y sabe la cuarta parte de lo que aprendí en mi escuela primaria”, lamenta Baragatti, que estudió en una institución educativa estatal a la que iban muchas personas humildes. “Iba a la escuela 6 de Bernal y en aquella época iban chicos de un hogar escuela que se llamaba Carlos Pellegrini y nos daban el mate cocido y un pancito que yo no comía para regalárselo a alguien”, recuerda. La dedicación de Maria Inés a la enseñanza se remonta a su infancia humilde, donde asistía a una escuela estatal conocida como “la ratonera”.

A pesar de las limitaciones, tuvo maestras excepcionales que la inspiraron. Desde entonces, siempre se ha planteado la importancia de enseñar no solo lo que está en el programa, sino también el “por qué” de lo que enseña. “Si no sabe la profesora para qué sirve… yo soy de las que siempre quiero saber por qué enseño las cosas, esa es una gran diferencia con otros docentes, si está en el programa lo voy a dar, pero tengo que pensar para qué, la respuesta no puede ser ‘porque después lo van a usar’”, enfatiza con humor y contundencia.

Baragatti se licenció en matemáticas en la Universidad Nacional de La Plata y comenzó a dar clases teóricas en 1972. Su carrera docente la llevó a ser la Coordinadora del eje lógico-matemático del Curso de Ingreso a la Universidad Nacional de Quilmes, y posteriormente fue profesora de Análisis Matemático I, III y IV con dedicación exclusiva.

El punto de inflexión en su carrera llegó cuando Damián Pedraza, uno de sus exalumnos, la invitó a dar clases en La Plata y compartió las filmaciones en su canal de YouTube llamado “El traductor de Ingeniería”. Estos videos se convirtieron en un fenómeno con más de un millón y medio de reproducciones en YouTube.

la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata la distinguió como Profesora Honoraria y le permitió brindar una disertación sobre "Ecuaciones diferenciales de primer orden".

La profesora recibió dos placas en reconocimiento a su trayectoria y dedicación a la enseñanza, una a nombre de la Facultad de Ingeniería y otra del Centro de Estudiantes.

Entre las anécdotas que recordaron sobresalió su absoluto compromiso y que nunca faltaba, ni siquiera durante la gran inundación que sufrió la ciudad de La Plata el 2 y 3 de abril de 2013. “Al día siguiente fui al edificio de Mecánica y no había nadie. Como estaba abierto subí al primer piso, al aula 32 y encontré a un alumno que me dijo: ‘Yo sabía que usted iba a venir’. Y vine porque era mi responsabilidad”, relató emocionada.

La pasión por enseñar siempre ha sido la fuerza motriz de Baragatti. Su amor por las matemáticas y su deseo de transmitir ese conocimiento a otros la han convertido en una profesora admirada y respetada. Su legado fue honrado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, que la distinguió como Profesora Honoraria y le permitió brindar una disertación sobre "Ecuaciones diferenciales de primer orden".

