Tiene 30 años y sus padres le regalaron la muñeca que siempre quiso: “Mi yo de 8 años está llorando mucho”

Un tiktoker compartió un emotivo video por medio de sus redes sociales en el que “sanó una herida” de su infancia. En el registro, se puede ver cómo el influencer Un Tal Fredo se conmueve al abrir un regalo navideño de sus padres y encontrar allí a la Barbie que siempre quiso de niño.

En el momento en que el reloj marca las 00:00 horas el 25 de diciembre, millones de familias de todo el mundo se reúnen en un ritual colmado de emociones, expectativas y alegría. Sin dudas, estos sentimientos se hicieron presentes en la casa del influencer Alfredo Cantú Villarreal.

“Mi yo de 8 años está llorando mucho”, escribió el mexicano de 30 años en su cuenta de Instagram (@untalfredo). Y es que, el hecho de que sus padres recordaran uno de los juguetes más anhelados de su infancia no basta para describir los sentimientos que movilizaron al joven la Navidad pasada, cuando desenvolvió un sentido mensaje de sus padres en la forma de una muñeca Barbie.

“No se imaginan lo que esto significa, y no porque quisiera jugar con una barbie a mis 30 años, sino por el momento de aceptación que viene consigo. Hoy mis papás me dijeron ‘te amamos, te aceptamos, te apoyamos y nos disculpamos por todos los años que no pudiste ser tú’ sin necesidad de usar palabras. A todxs esxs niñxs allá afuera, sepan que todo mejora y por favor nunca dejen de ser ustedes mismxs”, concluyó Villarreal,

En el video, se puede ver cómo el tiktoker es apurado por sus progenitores para que abra el regalo con rapidez, ya que probablemente, ansiaban ver su reacción. “Es lo que tú querías, hijo”, asegura su madre, mientras el padre agrega: “Es una Barbie, disculpa que hasta ahora te la hayamos entregado”. Ante la sorpresa, Alfredo se apresura en agradecer el regalo a su padre con un abrazo y su madre le remarca detrás de la cámara: “Te queremos mucho, hijo”.

La tierna escena no solo conmovió a los familiares presentes del influencer, sino que el sentimiento fue compartido por gran parte de internet. Tan solo en TikTok, el video cuenta con más de un millón de reproducciones y casi 140 mil me gusta.

Los internautas aplaudieron, igual de movilizados, el gran gesto de los padres de Un Tal Fredo. “Tus papás sanando a tu niño interior. Que nivel de familia, que nivel de aceptación y de amor”; “Al papá se le quiebra la voz... me partió el alma al escucharlo”; “Así como es un proceso para ti, también para ellos. Tarde pero seguro, que bonito sentimiento. Gracias a dios por el apoyo que tienes en tus padres”, reconocieron algunos usuarios.

Asimismo, la publicación motivó a otras personas a comentar la forma en la que ayudaron a “sanar” a los niños interiores de sus familiares. “Amo mucho que regalar barbies sea una nueva forma de demostrar amor al niño interior de nuestros seres queridos. Ayer le di una a mi mamá y fue bello”; “Qué lindo. Mi esposo me dijo que siempre quiso un carrito a control remoto porque de niño tuvo una vida muy difícil. Esta navidad se lo dí”, revelaron dos internautas.