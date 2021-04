Test: A través de esta hermosa pintura podrás descubrir que tanto disfrutas la vida

¿Eres soñador o idealista? ¿Tienes empatía? ¿Disfrutas a cada instante de la vida o necesitas mantener el control? Muchas de esas pequeñas que se escapan de tu control cuando de personalidad hablamos puede ser descubierta en un segundo gracias a tu intuición y ojo. Al menos así parece asegurarlo este test, que además de costarte solo unos minutos, es disfrutable. Una armoniosa pintura que nos permite conocernos un poco más.

Usualmente los test visuales funcionan de esta manera: lo primero que se ve se relaciona con alguna alerta del cerebro sobre las cosas que notamos en el mundo. De hecho, medica y científicamente se puede comprobar que el sentido de la vista es el encargado de captar las imágenes de lo que nos rodea, convertirlas en impulsos nerviosos y transmitirlas al cerebro para que las interprete.

Aunque no se puede confirmar que sean 100% certeros, al menos permite poner nuestra percepción y cerebro en práctica, además de preguntarnos sobre por qué captamos ciertas cosas de lo que nos rodea.

Algo que es cierto, es que cada persona puede ver algo distinto en la primer mirada y de eso mismo se tarta la percepción visual. Los estímulos desencadenan sensaciones, pero la organización, interpretación y análisis de éstas no depende exclusivamente de los sentidos, sino también del cerebro. A partir de los estímulos recogidos por los sentidos organizamos y recreamos la realidad y adquirimos conciencia de ella por medio de la percepción. Más o menos así funciona el proceso.

¿Listos? Acá la foto, solo ten en cuenta la primer figura al verla para los resultados

¿Qué viste primero?

El perfil de un rostro: eres una persona que se caracteriza por la empatía, es decir por “ponerse en los zapatos del otro”. Incluso aunque no seas consciente de ello, todo el tiempo estás haciendo las cosas pensando en los demás.

Un cerebro: en el fondo eres una persona insegura y necesitas tener control sobre las cosas y las personas a tu alrededor para poder sentirte tranquilo. Debes aprender a soltar más y confiar en que las cosas siempre suceden por algo y de forma inevitable. Intenta disfrutar más el momento y pensar menos en cómo deberían ser las cosas.

Un paisaje natural, con árboles, montañas, prados y aves: eres una persona que sabe valorar lo que tiene y lo disfruta a cada instante, además puedes ver las cosas desde una perspectiva amplia.

A veces puedes ser demasiado soñador e idealista, y eso puede llevarte a no darte cuenta a tiempo de que ciertas cosas tendrán un final poco feliz. Pero, para tu beneficio, tampoco te frustras demasiado cuando las cosas no salen como esperabas. Los planes no gobiernan tu vida, sino tu a ellos, lo que permite que tengas una constante mirada optimista. Sabes que cuando se cierra una puerta se abre una ventana; además te encanta aprender cosas nuevas en el camino.